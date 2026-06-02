Selección
Riazor, listo para el España-Irak: el Deportivo perfila y pone a punto el estadio para la Selección
Los operarios del club cosen a mano el césped natural y el híbrido para reemplazar las zonas más dañadas
EFE
El España-Irak de este jueves en Riazor se disputará con normalidad después de que se estén realizando trabajos para poner a punto el campo de A Coruña en el que se disputará el encuentro a las 21.00. La invasión del pasado domingo en la celebración del ascenso del Deportivo dejó varios desperfectos, entre los que destacan los daños al tapete, dos cristales rotos y más de 750 asientos arrancados. El club se ha hecho cargo de la gestión y, tras doblar los trabajos de mantenimiento, tendrá todo a punto.
Tal y como informó LA OPINIÓN en el día de ayer, la zona que más preocupaba a la entidad era el césped. El plan de actuación para tenerlo a punto consiste en meter tepe natural y coser a mano el híbrido. Un trabajo minucioso en el que se pretende quitar las zonas dañadas y obligará a coser a mano durante estos días las zonas señalizadas. Ante la falta de tiempo, se han doblado los trabajos, según explicó en COPE José Núñez, responsable de infraestructuras, pero indica que estará "en perfectas condiciones".
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