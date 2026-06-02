Yeremay: "¿Irme del Deportivo? Tengo contrato hasta 2030"

Una vez terminada la temporada los jugadores del Deportivo ya piensan en las vacaciones y en los posibles movimientos del mercado de invierno. Uno de los que va a volver a estar en el punto de mira de cara a la 26-27 va a ser de nuevo Yeremay, puesto que el Sporting de Portugal no cesa en sus intentos de llevarse al crack canario.

El diario Récord, periódico deportivo portugués, publica este martes una entrevista con el jugador blanquiazul en el que habla de su situación en el Deportivo. "Fue duro, pero también bonito porque fueron varios ascensos. Nunca me olvidaré de lo vivido aquí", responde el deportivista a la pregunta de cómo fue el viaje de la tercera categoría a la élite.

"Desde que llegué al equipo principal siempre me dieron mucho cariño", aclara sobre su relación con la afición y la petición de que se quede una temporada más en A Coruña. Esta pregunta da pie al entrevistador para intentar conocer qué pasará con el extremo zurdo de cara al próximo año. "Tengo contrato hasta 2030 y no pienso en nada más que en ir de vacaciones", responde Yeremay. "Tengo contrato, no puedo decir nada más que eso", aclara ante la insistencia en la pregunta.

"Aposté siempre por el Deportivo"

De hecho, este mismo diario publicó hace menos de un mes que el Sporting de Portugal preparaba una oferta astronómica, cercana a los 40 millones de euros, para que el canario jugase en el José Alvalade el próximo año. "No sé el valor de la cláusula. No tengo ni idea", explica además el jugador sobre la cifra que tendría que poner el club lisboeta. "Mis representantes lo saben, confío en ellos y dejo todo en sus manos", añade.

En el Deportivo, además de cuidar y brindar al jugador, siempre han manifestado que la pelota está en el tejado del jugador, puesto que si él pide salir, aceptarán la voluntad del jugador. "Siempre me dijeron eso. Lo cierto es que yo aposté siempre por el Deportivo y en momentos en los que seguramente mucha gente tendría marchado a otro equipo. Por eso es por lo que en el club me tienen tanto cariño. Estoy tranquilo y solo quiero disfrutar de este momento. Dejo todo en manos del club y de mis agentes", ataja Hernández. "El Deportivo me dio muchísimo y le debo todo, porque llegué aquí muy pequeño, crecí y tengo mucho cariño por toda la gente del club", desarrolla el jugador.

Sin contacto directo con el Sporting

Además, también se ha referido a la Pubalgia que le ha lastrado los últimos meses. "La lesión es complicada porque es una lesión que te permite jugar pero no te permite hacer tu juego", explica.

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Sobre posibles ofertas del Sporting, cuestionado por si alguien del club portugués le ha contactado, Yeremay aclara que no, aunque desconoce si lo hicieron con su agente. "Creo que todos los jugadores quieren jugar la Champions, responde a la pregunta de si tiene ambición por jugar la máxima competición europea.