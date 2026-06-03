Benassi: "Yeremay no está en el mercado, no va a ser fácil que salga"

Massimo Benassi, ante el inicio del ruido de cada verano en torno a Yeremay, avisa de que el 10 "no está el mercado" y ve bastante improbable que abandone en los próximos meses el Deportivo: "No quiere salir por salir y creo que va a ser así, no creo que sea fácil que Yeremay salga. Tiene un contrato largo y él ya dijo que no quiere salir de aquí, entre comillas, a las malas. Para nosotros es un jugador fundamental, un símbolo del equipo, pero el mercado dirá lo que va a pasar", apunta el consejero delegado del Deportivo en una entrevista al medio portugués Record, después de que el canterano dejase claras sus preferencias un día antes en el mismo medio.

Benassi admite que "por ahora" no ha llegado ninguna oferta del Sporting en este mercado, pero imagina que "llegará". De las propuestas previas, Yeremay estuvo "informado" y se acabó quedando motivado porque "tenía la ilusión de poder ayudar en el ascenso y ahora tiene la ilusión de jugar en Primera". El club coruñés recibió una propuesta de los verdiblancos hace un año de 30 millones de euros más cinco en variables", que "hubiera sido la venta más cara de siempre en Segunda". Meses más adelante, "en enero hubo unas conversaciones, pero no era el momento para liberarlo. Ni él ni el resto". Ahora avisa de que la cláusula "tiene tres números": "¿100 o 150 millones? Anda por ahí".

Noticias relacionadas

Más contactos

Será un verano de marejada en Abegondo, pero en el Deportivo están preparados, porque lo consideran parte del proceso. "¿Presión? Es normal. Cuando vas consiguiendo objetivos y resultados, es normal que haya mucho interés, no solo por Yeremay, también por otros jugadores como Mella, Soriano o Zaka. En el fútbol hay que saber convivir con eso", apunta quien va más allá del canario y del Sporting: "Hay varios jugadores que tenemos en el equipo que motivaron contactos de clubes de Portugal, no solo Yeremay. ¿Porto y Benfica? Correcto?".