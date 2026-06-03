España calibra su juego ante Irak en la tierra de las goleadas

A Coruña acoge la penúltima prueba de la Selección antes de arrancar el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde. El seleccionador vasco tiene claro quién será su portero, incluso cuál será su once titular en el debut, pero antes, necesita poner a punto una máquina cargada de talento e ilusión. El viernes La Roja emprenderá viaje y cruzará el charco. Antes deberá enfrentarse a Irak (21.00, TVE) en Riazor, listo y a punto para acoger la cita y volver a traer suerte al combinado nacional, que cerró con dos goleadas sus últimas dos visitas, en 2022 y en 2009.

Sin Lamine Yamal ni Nico Williams, dos jugadores a los que la Selección cuida de cara a la Copa del Mundo, los alicientes estarán en el posible debut de Marc Pubill; con qué guardameta arrancará la concentración; o la irrupción de Víctor Muñoz, aspirante a ser uno de los revulsivos de La Roja. Luis de la Fuente estará condicionado por los jugadores que se han incorporado más tarde, aunque insiste en que es un partido «de preparación muy importante» para poner a punto a su escuadra de cara al debut ante la selección caboverdiana. Yéremy Pino, campeón de la Conference League con el Crystal Palace; o los finalistas de la Champions, Mikel Merino, David Raya, Martín Zubimendi (Arsenal) y Fabián Ruiz (PSG) no formarán, a priori, parte del equipo. Sí podrían jugar algunos de los futbolistas que han completado el grupo en Las Rozas en los últimos días: Beñat Turrientes, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Marc Bernal, Gonzalo García, Jon Martín y Sergio Gómez.

Lamine Yamal, con la segunda equipación de España para el Mundial de 2026 / VALENTÍ ENRICH

Un partido importante para la preparación de la Selección

Luis de la Fuente, no obstante, indicó que «no hay nada amistoso» en este tipo de encuentros. Necesita el duelo para poner a punto a los hombres que participarán en el Mundial. Sin embargo, premiará a algunos de los futbolistas que han servido de apoyo en los últimos días: «Seguro que no van a jugar todos. Nos han exigido mucho, nos han mejorado, y nos han permitido, además, ver futbolistas de futuro que en breve muchos estarán con nosotros».

«No queremos que sea un bolo de verano, esto es un partido de verdad para que lleguemos a las mejores condiciones el día 15», resaltó el seleccionador sobre lo que espera del encuentro. En frente, estará Irak, selección dirigida por el australiano Graham Arnold. Ahmed Wasem, extremo diestro de 22 años del Nashville FC, es su jugador más destacado. España, además, estrenará un nuevo ciclo de capitanes, ya sin Dani Carvajal o Álvaro Morata en la concentración. Los galones recalarán en el Mundial en Rodrigo Hernández, Unai Simón, Mikel Oyarzabal y Ferrán Torres.

Rodri Hernández. / Alberto Estevez / EFE

Riazor, en perfecto estado

Cuatro años después de la goleada a Islandia, España regresará a Riazor, donde también venció por 5-0 a Bélgica en 2009. Estará lleno el estadio después de agotar todo el papel disponible. Luis de la Fuente defendió el estado del césped después de que se viese afectado por la invasión de campo del pasado domingo. «Las noticias que tenemos del estado del terreno de juego es que están haciendo un excelente trabajo día y noche», expresó en la previa.

Entrenamiento de Irak en Riazor / Cabalar

«Están metiendo todas las horas para que el campo esté en perfectas condiciones», defendió Luis de la Fuente desde Las Rozas. El seleccionador nacional explica que les han enviado imágenes «y el campo presenta un estado fantástico».

Noticias relacionadas

A Coruña será la última parada para el combinado nacional. Pernoctarán en la ciudad y el viernes por la mañana volarán a Nashville desde Santiago. De ahí, a Chattanooga, el cuartel general para arrancar el Mundial en las instalaciones de la Bayloor School. El día nueve, ante Perú, la última prueba.