Especial ascenso a Primera del Deportivo: Inevitable e imperfecto

Si hay una palabra que haya definido esta temporada del Deportivo, esa es resistencia. Se ha mostrado humano, ha fallado, pero se ha levantado, se ha hecho fuerte, no se ha desesperado, hasta hacer un cuero que le ha llevado a exprimirse al máximo y a estar la próxima temporada en Primera División. Supuestamente, cuando bajó la persiana del mercado de fichajes de verano, tenía una gran plantilla, pero ha tenido que apurarla al máximo, no le ha sobrado nada para acabar coronando una de las subidas más deseadas de la historia del Deportivo tras lo que ha ocurrido en la última década. Ya todo vuelve a estar en orden.

El Deportivo arrancó la temporada como un ciclón haciendo prever que todo sería más fácil de lo que finalmente fue. Fueron un espejismo, pero también un deleite, aquellos primeros pasajes con ese gol de bandera de Granada (1-3) o con esos encuentros ante Mirandés (1-5) o Huesca (4-0), en los que arrolló a sus rivales. Le costaba más ante equipos competitivos, pero estaba empezando, había que darle tiempo. No perdió hasta que le tocó ir a uno de los campos de enjundia de la categoría, La Rosaleda (3-0). Revolcón ahí y en Santander (2-1), aviso ante el Valladolid (1-1). Solo se empezó a recuperar en Zaragoza (0-2), en un partido fuera de casa, su salvavidas de esta temporada. Así vencía en Córdoba (1-3) y Albacete (0-2), mientras se atascaba en Riazor hasta meterse en ese agujero negro que fueron las derrotas consecutivas frente a Castellón (1-3), Real Sociedad B (0-3) y Andorra (1-0). La anemia le duró ante el Cádiz (2-2) y Las Palmas (1-1), en el cambio de año, hasta que llegó, por fin, el golpe de efecto de Almería (1-2).

El Racing de Santander le devolvió a la lona en Riazor (0-1) en un duelo de alto voltaje y fue sumando sin librarse de los reveses de Castellón (2-0) y, sobre todo, de Granada (0-2), uno de los puntos más bajos de la temporada, junto al duelo en Riazor frente al filial vasco.

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Desde entonces se conjuró para no volver a perder, a pesar de encontrarse en situaciones verdadero peligro. Tumbó a Ceuta (1-2), Zaragoza (2-1), Córdoba (2-0), Mirandés (3-1), Leganés (2-1) y Cádiz (0-1), Andorra (2-1) y Valladolid (0-2), sufriendo en casi todos, con muchos goles en los últimos minutos o con acciones que dejaron a Riazor al borde de un infarto, como el penalti detenido por Ferllo a los madrileños en el descuento. También supo quedarse con el botín medio frente a Sporting, Málaga, Huesca o Burgos. Todos con un 1-1 en el marcador. Eso sí, el choque en El Plantío enfureció al deportivismo por esa mano de ensoñación de Quagliata, reprobada luego por el CTA, que rescató a los locales. Una racha de doce partidos sin caer que le sirvió para cerrar un ascenso con una semana de margen.