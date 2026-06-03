Fernando Soriano apuesta por la renovación de Ximo Navarro con el Deportivo: "Tiene muchas partes positivas para que continúe"

El Deportivo de Primera División, de la temporada 2026-27 da sus primeros pasos. Ya tiene entrenador y las primeras decisiones serán internas: quién se queda, quién se va. El que se encima a renovar a jugar con el club coruñés en Primera, adonde lo ha llevado después de llegar a Riazor en Primera RFEF, es Ximo Navarro. El director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano, ya le ha comunicado la decisión y le despeja el camino para que juegue su cuarta temporada en A Coruña. Así lo cuenta en una entrevista en LA OPINIÓN que los lectores podrán disfrutar en las próximas horas: "Ximo Navarro tiene muchas partes positivas para que continúe. Hemos hablado con él. Estos días tengo una conversación pendiente con su agente y vamos a ver la decisión que tomamos, a ver si llegamos a un encuentro. Entre esta semana y la que viene, se tomará una decisión. ¿Las razones para que siga? Primero lo que hablamos con él, es su rendimiento, el de cada domingo. Y en eso Ximo ha sido un jugador destacado en los tres años que lleva. Luego, todo lo demás que pueda aportar y mejorar son conversaciones que tenemos entre nosotros. El domingo es el que más nos hace poder tomar esa decisión", razona el aragonés, quien cerra el acuerdo con su representante.

Ximo Navarro volverá a jugar, de esta manera, en Primera División cuatro años después, en una categoría en la que suma 178 partidos. La última vez fue el 22 de mayo de 2022 con el Alavés. Tras una aventura en el Fortuna Sittard, desembarcó en el Dépor en Primera RFEF y lo ha llevado a Primera División. Solo las lesiones le han apartado de ser un fijo en los planes del equipo en estos últimos años. Tras la lesión de Mella, Hidalgo volvió a colocarlo en el lateral para adelantar a Altimira al extremo.

El cántico de "Ximo, quédate" ha sido recurrente. En la grada, en la celebración en la Fan Zone, en María Pita, hasta Yeremay lo entonó incluso Yeremay en los festejos en el estadio. El andaluz, criado en parte en Mallorca, es uno de los futbolistas más queridos del vestuario y entre la afición.

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La postura del jugador

Ximo Navarro demostró durante estas últimas semanas que solo pensaba en el futuro inmediato, en el ascenso, no lo que pudiese pasar a partir del 30 de junio, cuando termina su contrato. "La renovación no me va a desviar. Daré el cien por cien en esta recta final para intentar conseguir el objetivo", remarcó hace más de un mes el lateral de Guadahortuna en la sala de prensa de Abegondo. Se mostró contento y confiando por "volver a jugar" tras la lesión que le dejó fuera de competición durante varios meses y las jornadas en las que tuvo que esperar su oportunidad de regresar al once inicial y compartir la banda derecha con Altimira. Siempre dio prioridad al Dépor y dijo que le esperaría.