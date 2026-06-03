Fernando Soriano: "Ximo Navarro tiene muchas partes positivas para que continúe en el Deportivo"

Con los festejos del ascenso aún humeantes, Fernando Soriano (Zaragoza, 1979) ya tiene la cabeza puesta en ese Deportivo que proyecta para el regreso a Primera División. Su realidad será otra, a pesar de la grandeza del club coruñés. Es el momento de dejar a un lado las celebraciones y tomar decisiones sobre los que no seguirán y sobre los fichajes del nuevo proyecto. Yeremay, Mario Soriano, Villares, José Ángel, Bil, Noé, Germán Parreño...

¿Ha podido reasentar todo después de tanta celebración?

Después de los días de celebración, hay que intentar volver a la calma, al trabajo, a la rutina diaria, a la planificación. Por plazos, por fases, yo hablo siempre de que vamos un poco en orden. Primero, el entrenador y el staff, después jugadores que están aquí. Ahora tengo que hablar también con los jugadores que hemos tenido cedidos, para comentarles un poco cuál es la situación de futuro. Y a partir de ahí, pues a empezar un buen mercado, que tampoco lo dejamos de lado con la secretaría técnica. Hay que empezar un poco a trabajar en incorporaciones de futuro.

¿Cómo vivió tanto festejo?

Los días de celebración están ahí, yo tampoco soy muy de fiesta, celebración. Se aprovecha también para estar con la familia, que son momentos bonitos, después del sufrimiento, de las cosas que tienes que pasar a lo largo de la temporada. Cuando se consigue un objetivo como este, hay que disfrutar también.

Al llegar a casa después de tanto ruido, ¿en qué piensa? ¿Cómo lo disfruta?

Si cabe, sientes responsabilidad. Ves un poco lo que se genera alrededor del equipo, lo que hay alrededor del club, y la ilusión que hay. Es saber que el reto que viene es muy, muy, muy difícil, saber que vamos a competir en una categoría de máximo nivel, y que en ella hay que luchar por un objetivo completamente diferente. Hemos estado luchando por estar entre los primeros y ahora vas a luchar por no ser de los últimos. Hay que saber que hay que adecuarse y convivir con la derrota, que llegará, en mayor medida. Es, sobre todo, la sensación de esa responsabilidad tan fuerte que hay por todo lo que rodea al club.

Sube la cifra de negocio, los ingresos por televisión... ¿Puede despistar ese tsunami de números?

El volumen de negocio va a ser inferior a quince equipos de Primera División. No tengo ni idea cuál será, pero sé con qué vamos a competir, que no es ninguna excusa. Simplemente es una realidad, y a partir de ahí intentaremos pelear al máximo, no hay duda.

¿Hubo algún momento de la liga en el que pensase: el ascenso 'está ahí, lo tenemos, vamos a subir'?

No, siempre estás un poco temeroso de a ver cómo termina ese siguiente partido. Faltando tres decíamos que el del Andorra era clave, pero luego terminó y ya era 'ostras, cuidado, con el de Valladolid'. El partido siguiente es el más importante que tienes y siempre tienes ese miedo, ese temor a que las cosas no puedan salir. Es cierto que la confianza y el devenir de la temporada hacían tener esa tranquilidad de saber que el equipo estaba respondiendo ante cualquier situación. Faltando cinco o seis jornadas, creo que el Almería se pone un poco por delante, nos gana el golaverage después del empate en Huesca, que es cuando se ponen por delante. Y sabes que tú tienes que hacerlo muy bien de ahí al final para depender de ti mismo, que era un poco la clave en las últimas tres o cuatro semanas, de estar ahí para que tus resultados fueran los que importaran y no los demás. Se pudo conseguir, se pudo hacer y luego hubo un gran final del equipo. Creo que la plantilla ha mantenido un nivel alto, pero la parte final ha sido sobresaliente y eso ha hecho que podamos ascender directos.

¿Compensa la alegría todos los peajes?

Se disfruta con la familia por estos sacrificios que tienes que hacer. En mi caso, con la lejanía, la distancia de vivir lejos de mis hijas y de mi mujer, de vivir momentos difíciles, la exigencia, la no comprensión de situaciones, de decisiones, las equivocaciones... Todo eso hace que sean momentos en los que con tu gente intentas que ellas lo disfruten al máximo también. Son partícipes en la lejanía, pero son partícipes de todo esto. Te gusta que, en estos momentos, siempre estén involucradas y estén en primera línea. A partir de ahí, sucede eso, pasa eso y estamos ya en la realidad de una planificación, en un nuevo escenario, con un nuevo reto y con una exigencia muy alta.

Hace un año hubo cánticos contra usted en Riazor y dijo que iba a darle la vuelta. ¿Cómo ha vivido todo el proceso?

Con naturalidad. El día que suceden esas cosas (los cánticos) lo llevas difícil, pero tampoco termino de hundirme. Voy a mi casa, me pongo mi pijama, duermo, recupero mi mente para, al día siguiente, volver a levantarme a pelear, a intentar analizar bien los errores, las cosas que habían sucedido, a tomar decisiones. En ese caso, era en el primer momento la elección del entrenador, sabiendo las cosas que teníamos que mejorar, en qué podíamos dar un salto hacia adelante: Ahora es parecido, en vez de irme tan pronto a dormir, te vas un poco más tarde, pero lo mismo: al día siguiente con la cabeza centrada, la tranquilidad que da haber cumplido el objetivo, pero la responsabilidad que tienes de que ya esto empieza, ya ha empezado.

"Se habla con muchos por situaciones que se pueden mejorar, pero Mario Soriano tiene tres años más de contrato. ¿Renovar? No es prioritario"

¿Se siente querido?

No, ni me siento ni no me siento, tampoco lo necesito. Me siento querido por mi gente, por mis compañeros, por mi familia, mis amigos; eso es lo que yo necesito. Sabemos que con nosotros es todo mucho más público y mediático y con eso tenemos que convivir. Es una realidad que no necesito. Prefiero lo bueno, evidentemente, no soy un loco, pero pocas veces se me verá hundido de verdad o con euforia, mantengo casi siempre el mismo nivel.

¿Ha encontrado en Antonio Hidalgo lo que buscaba, más allá de un ascenso?

Me siento contento por haber buscado algo que creo que era necesario, en no habernos confundido en esa decisión porque el míster nos ha dado muchas cosas de las que sabíamos que nos podía dar y que habíamos hablado. Él, en ese sentido, ha sido fiel a sus ideas y a lo que habíamos hablado de las carencias que podíamos tener. A partir de ahí, el resultado es el que es, es evidente.

¿Cuál fue el peor momento?

Tal vez ese mes que no ganas, que estás primero, lo ves todo, parece que va a ir... Es que en Segunda siempre pasa: cuanto más te lo crees, más rápido llega el bofetón. Luego hubo otro también en casa con la derrota después de vuelta de Navidad, alguna derrota en Riazor, alguna duda... Fuimos capaces de darle la vuelta. También hubo un momento, en el que había mucho ruido con el estilo de juego, de que no jugábamos muy allá, de que no gustaba mucho la forma de jugar, pero son cosas del día a día.

"¿Bajas? Hay jugadores a los que es difícil mirarles a la cara y comunicarle las cosas, pero me pagan por esto"

¿Y el mejor?

No sé, habría muchos y no diría el ascenso. Diría los momentos que vivo con mis compañeros de trabajo en la oficina, que nos reímos mucho, que lo pasamos muy bien y que hacen que el trabajo del día a día, que de gusto venir aquí, que estamos muchas horas. Siempre hablo del mérito de todo esto, que es de los jugadores, por supuesto, y del entrenador y del staff, pero que hay más detrás de un club.

¿Apostará de nuevo por una plantilla corta de 22 o necesita más elementos en Primera?

Es cierto que a veces la inexperiencia que podamos encontrarnos puede hacer que vayas a más plantilla. Recuerdo el año pasado, cuando subimos a Segunda, hicimos una plantilla más larga. Lo haremos con sentido común, iremos viendo el nivel que vamos mostrando. La pretemporada también te da un margen para moverte hasta cuando termine el mercado. Haremos lo que veamos. También luego hay que ver lo que aprietan o no los chavales. Estamos viendo que Bil sí que formará parte de la primera plantilla. Ahora acabo de terminar de hablar con Noé. Todavía tenemos que ver si va a formar parte de ella o va a estar como este año. Hay alguna decisión que hará que la plantilla sea más larga o más corta.

¿La respuesta de Bil hará que sea más valiente con la cantera?

Siempre ayuda a ver que los chavales responden. Es un refuerzo para decir: '¿por qué no?'. A mí, al entrenador, a todos los que nos rodean. Con algunos jugadores lo tienes muy claro, con otros a lo mejor tienes que ver cómo se adaptan o cómo entran a ese vestuario nuevo, con gente profesional; eso te hace dudar. No solo a nosotros, también al staff y a los propios jugadores que están ahí a veces, con dudas. También puedes decirle ahora a los que vienen por abajo: 'oye, que lo ha hecho Bil que estaba hace poco con vosotros, que lo ha hecho Noé, que estaba hace poco con vosotros". Hay jugadores en la plantilla o cedidos que venían un pasito por detrás y ha llegado Noé.

"Soy consecuente con mis actos y con lo que digo. No voy a vender algo que luego no vaya a cumplir"

En enero pudo fichar otro delantero o quedarse con Bil. ¿Dudó en exceso?

Yo no lo dudé mucho, la verdad. Es cierto que tenía discusiones, creían que me iba a quedar corto. Yo sí intento ser lo más consecuente posible con mis actos, con lo que digo, en eso sí que tengo mucho cuidado. Yo no voy a vender aquí algo que luego no vaya a cumplir. Intento mandar unos mensajes que sepa que voy a poder asumirlos. Y si no los asumo, ya me lo recordarán y me parecería bien que suceda. Además, la idea que tiene el club es muy clara. Se ve la inversión que se está haciendo en toda la ciudad deportiva, en los diferentes departamentos dentro de la estructura de cantera. El plan estratégico dice que el 25%, que puede ser un 23, un 26, un 27, tiene que ser de jugadores de Abegondo. Es una obligación que tenemos. Hay que trabajarla muy bien, le prestamos muchísimo tiempo, mucha dedicación, muchos recursos. Hay que también dar ese paso.

Con Noé nunca ha tenido muchas dudas...

Sí, es cierto, es un jugador al que le tengo mucha fe por cómo es, por cómo le veo comportarse, por cómo juega, los pasos que ha ido dando. Es cierto que yo siempre le digo: 'Noé, cuidado, cada paso que tengas que dar más arriba es más difícil'. Ha dado un paso muy importante. Podríamos decir que ha llegado o casi, pero le falta el más difícil de todos, que es el de mantenerse. Y ha dado nivel. Si no hubiera dado, el míster no lo habría puesto en los momentos delicados, como en Cádiz, ante el Leganés, en momentos críticos en los que el equipo necesitaba ganar. Se ha quedado sin jugar José Ángel Gragera, Stoichkov y lo ha hecho él. Y no ha sido por "vamos a sacar al chaval que no nos jugamos nada". Él se lo ha ganado, demostró que podía estar ahí. Ha demostrado que la exigencia la ha ido superando.

¿Vive momentos duros comunicando bajas o diciéndolo a jugadores que tendrán menos protagonismo?

Son días un poco más complicados. Me gusta siempre a final de temporada tener una conversación con cada uno de los jugadores, hablando de la temporada y del futuro, de la idea que llevamos dentro, de la planificación. Humanamente es complicado, porque hay gente que… Por ejemplo, tengo un caso, que ya lo ha hecho oficial él, que es Cristian Herrera. Mi relación con él es fantástica. Es un jugador que no va a continuar y tienes que despedirte de una gran persona, de una persona que ha sufrido bastante, con todo el ruido que podía haber a su alrededor. En cambio, en el vestuario ha sido un ejemplo y humanamente le tienes un aprecio máximo. A ellos, a los jugadores se les paga por entrenar, el que juega es una decisión que la tiene que tomar el que le pagan para eso, que es el entrenador... Y a mí me pagan para tomar este tipo de decisiones, y esto está fuera de lo personal. Yo a alguno de ellos los aprecio y los quiero un montón, pero el profesional está para tomar este tipo de decisiones, mirando todo, no solo lo deportivo, también lo humano dentro del grupo, que también es un aspecto importante que miramos. Esa toma de decisiones cuesta bastante.

"Nuestro objetivo es formar una plantilla competente, un grupo sano y llegar a los 42 puntos lo antes posible"

A alguno que lleva con usted desde Primera RFEF...

Totalmente, y es difícil mirarle la cara y comunicarle las cosas. Es complicado, por mucho que lleve ya unos años en esto, es difícil.

¿Seguirá Ximo Navarro?

Sí, hemos hablado con él, veremos en estos días. Tengo una conversación pendiente con su agente y vamos a ver la decisión que tomamos si llegamos a un encuentro.

Pero si tienes que hablar con su representante es que desea que siga, porque si no fuese así, no tendría cabida la conversación...

Con el jugador hemos hablado, hay algunas cosas que tenemos que ver y veremos en esta semana y la que viene, se tomará una decisión definitiva. Ximo Navarro tiene muchas partes positivas para que continúe.

¿Qué les lleva a apostar por su continuidad?

Primero, lo que hablábamos con él, es su rendimiento. Hay un valor fundamental, que es el rendimiento del domingo, que Ximo en eso ha sido, en los tres años que lleva, prácticamente un jugador destacado, empezando por ahí. Luego, todo lo demás que pueda aportar o que debe mejorar. Son conversaciones que tenemos entre nosotros, pero el domingo es lo que más nos hace poder tomar esa decisión.

¿Habrá renovación para Germán Parreño?

Vamos a ir dando noticias a lo largo de esta semana y de la que viene, sobre situaciones particulares. No voy a anticipar nada de lo que ya más o menos está escrito.

Pero lo considera un futbolista básico para el proyecto...

Muy importante, muy importante por lo que ha jugado y por lo que no ha jugado también.

¿Seguirá José Ángel? Veremos estos días también lo que sucede"

También pesan las situaciones personales...

Totalmente, uno de los mayores éxitos que ha habido este año son los jugadores que no han jugado, los que han jugado menos, porque han mantenido la exigencia diaria, han mantenido un ambiente… El mal o buen ambiente o la exigencia diaria normalmente la hacen los que no juegan. Los que juegan están contentos, felices. Y son los que están fuera los que tienen que estar , poner buena cara, seguir, seguir, seguir. En este equipo hay muchos ejemplos, muchísimos. Diría que todos y es uno de los éxitos que ha tenido el grupo.

¿Es innegociable contar con tres porteros en Primera?

No sé si es innegociable, pero la idea es contar con tres, sí.

¿Están negociando para renovar a Mario Soriano?

No es prioritario. Tiene tres años de contrato, no sé qué va a pasar, se habla con muchos, se habla con todos, diría. Por situaciones que creemos que podemos revisar. No es urgente, pero por supuesto es un jugador del que qué voy a decir. Primero su disponibilidad física y luego, por supuesto, la disponibilidad al juego que ha tenido, la importancia que ha tenido, la capacidad de goles que ha asumido; también ese rol, jugando en varias posiciones. Es un jugador muy importante para nosotros.

¿Renovará Diego Villares, aunque con él poco hay que negociar?

Todos sabemos lo que es Diego en este club. Ahora mismo es el mayor ejemplo de lo que queremos ser como Dépor. Hay poco más que decir. Si alguien pregunta que qué queremos ser como club, que mire a Diego Villares. Es lo que el club busca generar y lo que quiere ser en el futuro.

¿Su caso y el de Noé son el mejor paradigma para no adelantar procesos? El último caso de posible fuga es el de Raúl Lema...

Sí, hay casos y casos. El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido. Nosotros estamos en una negociación, se le ha planteado una propuesta. Te diría que la más importante hasta el día de hoy a su edad. Estamos esperando que haya alguna contrapropuesta, que nos dijeron que nos iban a efectuar. Estamos en ese momento. Decían que si el Madrid y tal. No tenemos ninguna noticia de eso, estamos esperando a ver si se puede.

Nadie está libre a que ocurran estas salidas, pero ¿teme que debiliten el mensaje?

La ley dice que hasta los 16 años puedes cambiar de club en cualquier momento, sin tener que decir nada a nadie, solo con la firma de tus padres. En este caso no tienes ni que abonar nada. Por mucho que haya un contrato con 15 años, lo puedes romper de un día para otro. Hay situaciones que nosotros podemos hacer: cuidarlos, crear un sentimiento muy profundo por el club, el que vean una oportunidad de futuro... Hay otras cosas que está claro que nosotros no vamos a poder competir. Tú me dices, si viene el Madrid y es por dinero, está claro que el Madrid nos va a superar. Por sentimiento deportivista o madridista, eso ya cada uno tiene que verlo.

Hace un año repatrió a Miguel Loureiro. ¿Piensa para este mercado en otro fichajes con pasado en Abegondo?

A día de hoy te diría que no, pero no lo sé. No recuerdo ninguna (operación) ahora que esté mirando en la que haya pasado deportivista o en Abegondo. No recuerdo, diría que no, pero no lo sé, esto acaba de empezar.

Baila la cifra que dice que necesita de fichajes. ¿Es pronto?

7, 8, 9, no sé. Luego puede pasar de todo, una lesión muy grave, que Dios no quiera, o puede haber muchas cosas para las que tenemos que estar preparado. De lo que tenemos planificado a lo que sucede, muchas veces hay diferencias.

¿Seguirá José Ángel en el Deportivo?

Veremos estos días también lo que sucede.

Ha empezado pronto el vaivén con Yeremay. ¿Estaba más nervioso el verano pasado por una posible marcha?

Yo siempre he estado tranquilo. Incluso en una conversación que hemos tenido al final, Yere es el que más tranquilo tiene que estar. Él está en el club de su vida, en el club que él ha querido estar, ha conseguido algo increíble, ha subido a Segunda y a Primera división. Y tenemos que tener claro que si está, por supuesto queremos que esté, y si no estuviera, pues será porque es algo bueno para él y es algo bueno para el Dépor. Yere, en ese sentido, tiene que estar tranquilo. Lo que le digo a Yere es que si viene, si pasara algo es porque es algo bueno. Me pueden decir, "¿pero hay algo mejor que el Deportivo?" Hay cosas que nosotros no podemos..., que no son tangibles, que no podemos medir. Tranquilo he estado el año pasado y tranquilo estoy este, sabiendo que sé que si sucede una situación de este tipo, es porque Yeremay la ve y porque el Dépor también la ve. Si no, estoy convencido de que la cláusula es inasumible; no es asumible para nadie, pero sabiendo que lo que suceda va a ser algo que contente, sobre todo al jugador y con la que el Deportivo esté de acuerdo. Si me preguntan, yo creo que Yeremay va a estar el año que viene aquí, a partir de ahí el verano es muy largo.

Hace un año le pasó peaje psicológico. Si vuelve el ruido, ¿lo llevará mejor?

La madurez, la experiencia, el vivir las cosas anteriormente... Todo eso te ayuda a saber en qué puedes mejorar. Seguro que si sucede algo este verano parecido, estoy convencido de que lo va a llevar mucho mejor; simplemente por experiencia.

El Dépor tendrá un límite salarial bajo, pero da la sensación de que vuelve fuerte a Primera...

No diría que muy fuerte. Sube el nivel de negocio del club, en muchos departamentos del club. A nivel límite salarial estaremos el tercero, el cuarto por abajo, el segundo, el quinto. No sé, por ahí. A no ser que hubiera algún movimiento muy grande, cuando subes de Segunda, hay muchos parámetros en los que partes de último. Ya nos pasó en Segunda y este año es lo mismo. No es una excusa, es la realidad de lo que tenemos

¿No vender le genera más presión como director deportivo porque le permiten conservar el talento?

Si vendemos sin quererlo, es porque es muy atractivo, es que con eso podemos reforzar aquí y aquí y hay que hablar con el jugador. De momento, no ha pasado. Siempre dijimos que en este proyecto no encaja quien se quiera ir a otro lado, que es muy humano, es normal. Son situaciones que se pueden dar. Te da cierta capacidad (no tener que vender), tenemos unas cuentas saneadas y el presidente te da sostenibilidad y una idea de futuro. Te puedes plantar alguna situación, sabiendo que el presidente es exigente con la sostenibilidad, que es uno de los pilares. Tenemos salud económica, pero debemos ser sostenibles y puede llegar el momento que necesitemos vender algo porque nos hemos pasado. Puede pasar y si pasa, saldré a decirlo.

El presidente ya le pidió Europa al equipo en el vestuario de Valladolid...

(Se ríe). Era un momento de máxima euforia. Es ambicioso y quiere lo mejor para el Dépor, pero hay que ser realistas. Hay que transmitir una tranquilidad fuerte. Si empezamos a decir que el Dépor de cada tres partidos, va a ganar dos... Yo soy consecuente con lo que digo. Pelearemos por ello, pero nuestro objetivo es formar una plantilla competente, un grupo sano y llegar a los 42 puntos lo antes posible.

Ha habido ofertas o interés por Yeremay, Mario Soriano, Noubi... ¿Por alguno más?

Hay más. Preguntan muchos equipos

¿Ya le han llegado ofertas formales?

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En firme por escrito, no. Pero sí preguntan y uno me ha hablado de cifras, pero nada oficial. Está el Mundial. Sé que va a haber algo de movimiento porque son muy buenos, porque tenemos muchos jugadores apetecibles, con muy buenas capacidades.