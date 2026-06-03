Los incondicionales del Deportivo que no han faltado a Riazor en cinco años: "Ha sido duro, pero entrañable"

Entre la temporada 21/22 y la 25/26 el Deportivo ha jugado 106 partidos en Riazor. Son las cinco temporadas que, tras la pandemia, el club coruñés ha disputado entre Primera Federación y Segunda División. Un camino para muchos «duro» pero que ha tenido un ápice especial: el dulce sabor de no haber abandonado nunca al club de una vida. En ese tiempo, 74 socios lograron la proeza de acudir a todos los partidos disputados por el Dépor en Riazor entre Liga, Copa y fases de ascenso. Vivieron noches frías, tardes de emoción, derrotas dolorosas y días inolvidables. Todo por amor a su club.

Jaime Buján

«Soy socio desde el barro, que era cuando económicamente me pude permitir el abono porque estaba trabajando. Era un capricho que tenía desde pequeño», explica Jaime Buján, un abonado que arrancó, precisamente, aquella 21/22. Natural de Outes, desde pequeño ha seguido al Dépor «gracias al abuelo». Con cinco años se mudó a A Coruña y empezó a emerger ese «sentimiento de pertenencia» que le ha acompañado desde pequeño. Viene de una familia deportivista. Su padre, que ya no sigue con tanto fervor el fútbol, estuvo «en la primera Copa del Rey» del Dépor. «Ha sido duro, pero lo recordaré como entrañable. Empecé a viajar en esta etapa, he podido visitar más campos y ver cómo aprietan en ese fútbol de barro. Me gusta el tipo de ambiente y los desplazamientos», explica.

Jaime Buján, socio del Dépor que ha acudido a todos los partidos en Riazor en las últimas cinco temporadas / Carlos Pardellas

Paula Piñeiro

Junto a él, Paula Piñeiro, su pareja, arrancó un camino que les ha unido de manera inquebrantable al Deportivo durante los últimos cinco años. También empezó como socia en la temporada 21/22, y no ha faltado nunca. Nacida en Noia, explica que «todo era novedad», por lo que vivía cada temporada «con ilusión por ascender» sin importar la categoría. Vivió un caso similar a Jaime, ya que pudo hacerse socia al «empezar a trabajar». «Hay muchos momentos, pero me quedaría con el día del ascenso del Dépor ante el Barça B, con el gol de Lucas. Aquello fue increíble», expresa. Para ambos el Dépor ha pasado a ser un imprescindible en su vida. Tanto que este agosto se casarán esquivando fechas de liga: «Nuestros amigos sabían que las despedidas no podían ser en un fin de semana que jugara el Dépor. No podíamos faltar».

Paula Piñeiro, socia del Deportivo que acudió a los 106 partidos en Riazor de las últimas cinco temporadas / Carlos Pardellas

Daniel Amor

Daniel Amor se aficionó al Dépor de pequeño. También por su familia. Socio número 1.242, está a una década de los 50 años como abonado. «Para todos ha sido muy duro. Yo soy de la generación del ascenso, teníamos diez años cuando el Dépor de Ballesta empató con el Rayo aquí en Riazor. Fue el primer gran disgusto. Estos días me he acordado mucho de aquello», explica sobre sus comienzos siguiendo al Deportivo. En su caso, acude a Riazor con su sobrino, de 17 años. Una generación que se ha criado siguiendo al club en las derrotas: «No se acuerdan de ver al Dépor en Primera. Hay una gran cantidad de socios que han llegado en los últimos años. Es buenísimo y emocionante. Ha nacido un nuevo deportivismo, una nueva generación que no se va a bajar nunca del barco. Amor considera que, de todo este viaje, el partido que más le marcó fue el del Andorra: «Fue emocionantísimo por cómo transcurrió todo y lo que suponía ganar».

Daniel Amor, socio del Dépor que ha acudido a todos los partidos de Riazor desde la 21/22 / Carlos Pardellas

David Mejuto

Un caso similar ha vivido David Mejuto. Empezó a seguir al Dépor de pequeño, acudiendo con el abono de la empresa de su padre. Con el tiempo, se hizo socio junto a sus amigos. «Me quedan 14 para la insignia de oro», explica. En todo este tiempo ha fallado a «muy pocos» encuentros. A ninguno desde la pandemia. No hay secretos, quizá «suerte» por haber esquivado cualquier percance. Ve este tiempo lejos de Primera División con perspectiva positiva: «Yo he vivido varias etapas. La difícil, antes de Lendoiro, que fue complicada; la bonita, y ahora esta. Hay ciclos. Lo importante es recuperarse. Lo he llevado bien».

Mejuto, además, cree que la masa social del club ha cambiado mucho con el paso de las décadas: «Antes había juventud, pero no tanta. Lo de ahora es una brutalidad. Tampoco había tantas mujeres que acudiesen al fútbol. Es una cadena que ha envuelto todo. Son el futuro».

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