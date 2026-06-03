LaLiga denuncia siete cánticos en el Deportivo-Las Palmas contra Real Madrid, Celta o Zaragoza y la invasión de Riazor

El partido entre el Deportivo y la UD Las Palmas con el que los blanquiazules despidieron la temporada se ha saldado con una amplia denuncia por parte de LaLiga y ante la que la Real Federación Española de Fútbol ya ha abierto un expediente extraordinario para examinar tanto el escrito como las alegaciones de la entidad blanquiazul. La patronal señala siete cánticos, todos desde Marathon Inferior, y la invasión de campo que se produjo al terminar el encuentro.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remitió una denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia los cánticos que consideran que "incitan a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante".

El escrito señala hasta siete cánticos, todos realizados por "un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Fondo Marahon inferior" y entonados "de forma coral y coordinada". El primero, a los ocho minutos, que arrancó con el tradicional "dale alegría, alegría a mi corazón" y finaliza con mención a Balaídos. Poco después, en el minuto 11, una contra el Real Zaragoza, repetida en el minuto 57. Entre las citadas se añade: en el minuto 13, "muérete, muérete", sin indicar a quién se lo cantan; en el 33, contra el Málaga; y en el 37 y el 60, contra el Real Madrid.

LaLiga, además, añade que "se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".

Por último, como octavo punto, señalan, la "invasión masiva del terreno de juego" tras la finalización del partido.

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