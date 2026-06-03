Luis de la Fuente defiende el estado del césped de Riazor: "Presenta un estado fantástico"

España se enfrentará a Irak este jueves (21.00, TVE) en el estadio de Riazor. Tras la invasión de campo del pasado domingo en la celebración del ascenso a Primera División se produjeron algunos desperfectos que el Deportivo se ha encargado de solucionar en los últimos días. "Las noticias que tenemos del estado del terreno de juego es que están haciendo un excelente trabajo día y noche", expresó en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Están metiendo todas las horas para que el campo esté en perfectas condiciones", defendió Luis de la Fuente esta mañana desde Las Rozas. El seleccionador nacional explica que les han enviado imágenes "y el campo presenta un estado fantástico". No tiene dudas el técnico vasco ya que hay "excelentes profesionales dejándose la vida porque esté bien".

España no viene a jugar una pachanga en Riazor

Preguntado por la tensión competitiva de un amistoso, Luis de la Fuente cree que es "imposible" para un deportista de élite jugar a medio gas. "No queremos que sea un bolo de verano, esto es un partido de verdad para que lleguemos a las mejores condiciones el día 15", expresó el de Haro. Los riesgos de lesiones serán los de cualquier otro encuentro: "Lo amistoso en este tipo de encuentro no existe porque queremos que sea un partido que marque nuestra preparación. En el fútbol no puedes llegar a un balón y decir: 'no voy a meter el pie o no voy a hacer un sprint".

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El técnico riojano descartó para el amistoso de este jueves ante Irak a Lamine Yamal y Nico Williams, y confirmó que según "el plan previsto", tienen "la confianza" de que el extremo del Barcelona "va a estar para el día 15": "Todavía quedan días, está yendo todo muy bien". Tampoco participarán los finalistas de la Champions, que han sido los últimos en incorporarse: David Raya, Zubimendi y Mikel Merino, del Arsenal; y Fabian Ruiz, del PSG.