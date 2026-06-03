Selección
Luis de la Fuente defiende el estado del césped de Riazor: "Presenta un estado fantástico"
"Va a estar bien porque hay excelentes profesionales dejándose la vida", explica el seleccionador nacional
Agencias
España se enfrentará a Irak este jueves (21.00, TVE) en el estadio de Riazor. Tras la invasión de campo del pasado domingo en la celebración del ascenso a Primera División se produjeron algunos desperfectos que el Deportivo se ha encargado de solucionar en los últimos días. "Las noticias que tenemos del estado del terreno de juego es que están haciendo un excelente trabajo día y noche", expresó en la rueda de prensa previa al encuentro.
"Están metiendo todas las horas para que el campo esté en perfectas condiciones", defendió Luis de la Fuente esta mañana desde Las Rozas. El seleccionador nacional explica que les han enviado imágenes "y el campo presenta un estado fantástico". No tiene dudas el técnico vasco ya que hay "excelentes profesionales dejándose la vida porque esté bien".
España no viene a jugar una pachanga en Riazor
Preguntado por la tensión competitiva de un amistoso, Luis de la Fuente cree que es "imposible" para un deportista de élite jugar a medio gas. "No queremos que sea un bolo de verano, esto es un partido de verdad para que lleguemos a las mejores condiciones el día 15", expresó el de Haro. Los riesgos de lesiones serán los de cualquier otro encuentro: "Lo amistoso en este tipo de encuentro no existe porque queremos que sea un partido que marque nuestra preparación. En el fútbol no puedes llegar a un balón y decir: 'no voy a meter el pie o no voy a hacer un sprint".
El técnico riojano descartó para el amistoso de este jueves ante Irak a Lamine Yamal y Nico Williams, y confirmó que según "el plan previsto", tienen "la confianza" de que el extremo del Barcelona "va a estar para el día 15": "Todavía quedan días, está yendo todo muy bien". Tampoco participarán los finalistas de la Champions, que han sido los últimos en incorporarse: David Raya, Zubimendi y Mikel Merino, del Arsenal; y Fabian Ruiz, del PSG.
- Un aficionado del Deportivo justifica por qué se llevó un asiento de Riazor: 'No está bien lo que hice, pero tiene un valor emocional enorme
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- Los daños de Riazor tras la invasión por el ascenso del Deportivo obligan a coser césped natural a mano para llegar al España-Irak
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
- El examen de Historia de España, el más difícil de la PAU 2026 en A Coruña: 'Nos ha matado
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina