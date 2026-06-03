Mulattieri: "Aquí todos apoyan al Dépor; te saludan por la calle. No es como en Italia"

Aún con los ecos del ascenso, Samuele Mulattieri sigue impactado por su experiencia en el Deportivo, en España y también con el desenlace. Para el italiano, quien concedió una entrevista al Corriere della Sera, toda esa fascinación se basa en haber vivido una nueva cultura futbolística e identaria: "Aquí todo el mundo apoya al Dépor, te saludan por la calle y te animan. Es algo muy sincero, no como en Italia, donde ni siquiera en una gran ciudad la gente apoya a su equipo local. Es genial ver a los aficionados con la camiseta del Deportivo. Hacerlo bien aquí también fue una forma de recompensar su confianza; les importamos. Tienen 30.000 abonados y llevan demasiado tiempo alejados de LaLiga".

Ese humus que se encontró, sumado a lo fácil y cómodo que es vivir en A Coruña, creó el contexto perfecto, del que ya venía avisado por un compatriota: "Soy de La Spezia y siempre he tenido una buena relación con el mar. Conté con Quagliata, que me dio información sobre la vida en la ciudad; fue de gran ayuda, teniendo en cuenta que llevaba aquí un mes. Es un sitio estupendo para vivir, hay una playa preciosa a la que ir en el tiempo libre".

Noticias relacionadas

Antecedentes y futuro

Mulattieri tiene una opción de compra que no es obligatoria para el Deportivo y reconoce que le quedan "dos años de contrato" con el Sassuolo. El transalpino cuenta que jugar en la Segunda División fue "una decisión personal, muy meditada". porque ya "había estado en el extranjero, en el Volendam de los Países Bajos". "Disfruté muchísimo de esa experiencia, fue un aprendizaje constante", relata quien da detalles de cómo se produjo su adiós del equipo que aún tiene sus derechos federativos: "El Sassuolo me dijo que no entraba en su proyecto de la Serie A, así que empecé a buscar otras opciones. Varios clubes de la primera división (italiana) me querían, pero cuando mi agente me habló de esta oportunidad, no lo dudé ni un segundo. Llevaba tiempo con muchas ganas de probar el fútbol español". Sobre su temporada, considera que empezó "bien", "luego" tuvo "algunas lesiones" y le costó "encontrar la regularidad".