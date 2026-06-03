Así será la estancia de la Selección en A Coruña: 'Fan Zone' en María Pita y marcha con charanga hasta Riazor

La Selección Española aterriza con A Coruña con actividades para los próximos dos días. Este miércoles se ha instalado una Fan Zone con actividades para todas las edades en María Pita. El jueves aterrizará en Alvedro el combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente, que jugará a las 21.00 en Riazor ante Irak. El estadio estará en perfectas condiciones para acoger la penúltima cita premundialista, la definitiva antes de cruzar el charco. Además, la Federación organiza una marcha desde la plaza del Concello hasta el estadio para que los aficionados acudan en masa.

A Coruña vive dos días de puro fútbol para despedir a la Selección antes de embarcarse hacia el Mundial. La Roja partirá desde Santiago el próximo viernes, y antes disputará su último amistoso ante Irak.

Las actividades de la Selección

La Plaza María Pita será el centro neurálgico de la mayoría de actividades. Los ciudadanos podrán disfrutar de actividades para todas las edades, destacando un campo de fútbol de tres contra tres, el museo de La Roja, la tienda oficial, un escenario con sorteos y animación continua, y múltiples propuestas impulsadas por los patrocinadores de la RFEF.

El día cuatro, a las 18.00, la RFEF organiza una quedada en María Pita para realizar un cortejo hasta Riazor. Denominado Fan Walk por la propia Federación, saldrá a las 18.15 hacia Riazor, con el objetivo de llegar a las 19.15, hora en la que llegará el autobús de la selección. La marcha contará con una charanga para animar el ambiente.

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La Federación indica que la música tradicional gallega pondrá "su sello" en la jornada, con la actuación del Grupo de Gaiteiros de la Agrupación Cultural Xacarandaina en la "comida oficial"; la Banda de Gaitas Agarimo de Catabois en la recepción del hotel; y ya en el estadio, se interpretará el himno de España antes del encuentro a cargo de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense.