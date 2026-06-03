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Así se vio desde el aire la marcha de acompañamiento al Deportivo antes del partido ante Las Palmas

Miles de aficionados caminaron por el paseo marítimo hasta el estadio de Riazor

Afición blanquiazul dirigiéndose al estadio de Riazor por el paseo marítimo

Afición blanquiazul dirigiéndose al estadio de Riazor por el paseo marítimo / Gus de la Paz

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RAC

La afición del Deportivo decidió despedirse de la Segunda División por todo lo alto. Antes del partido ante Las Palmas, miles de seguidores blanquiazules se dieron cita en la calle San Juan y Campo da Leña para comenzar la fiesta de celebración del ascenso a Primera.

Desde allí una impresionante marea blanquiazul se dirigió hasta el estadio de Riazor por el paseo marítimo coruñés. En el camino coincidió con el autobús del Deportivo, que tuvo que hacerse hueco en medio del gentío para poder llegar al partido.

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El fotógrafo Sindo Novoa decidió capturar ese momento desde el aire de la bahía de Riazor con un dron. En sus redes sociales ha publicado el vídeo de la impresionante imagen que se apreciaba desde lo alto.

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