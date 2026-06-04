1-1 | España se conforma con un empate plomizo ante Irak en Riazor

España no fue capaz de vencer a Irak (1-1) en la penúltima prueba antes del Mundial. La cabeza de los jugadores está en el día 15, en el debut ante Cabo Verde, y Luis de la Fuente no quiso arriesgar a ninguna de sus figuras en un encuentro que sirvió para estirar las piernas antes de cruzar el charco. Aunque Riazor tenía muchas ganas de fiesta, con más de 30.000 asistentes, se coló un invitado inesperado para frenar al combinado nacional, que jugará solo un amistoso más, ante Perú, el día 9.

20 minutos tardó la primera ola en surcar Riazor. No a pies del Paseo Marítimo, sino un poco más alejado. Donde hasta hace solo unos días se celebraba un ascenso, anoche aficionados llegados de todas partes disfrutaron con la Selección a diez días de debutar en el Mundial. España, que vuela este viernes hacia Nasvhille, se encontró con más resistencia de la esperada ante Irak, la número 57 del ranking FIFA. Tampoco quiso elevar el ritmo en un encuentro que acabó con un once plagado de jugadores de apoyo.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente planteó un partido paciente que terminó siendo plomizo. Con balón, Gavi se acercaba al nervioso Marc Bernal para echarle una mano y agilizar el juego en un comienzo lento. El catalán fue uno de esos futbolistas de apoyo, como el txuri-urdin Jon Martín, que empezarán hoy sus vacaciones tras una semana de campamento para suplir las bajas y compensar la falta de los jugadores que se incorporaron más tarde por el final de las copas europeas. De las botas de Gavi nació la primera combinación veloz que acabó en un remate de Álex Baena. Respondió con precisión Basil.

Ferrán Torres abrió el marcador

El meta iraquí, sin embargo, no pudo hacer nada cuando a los 16 minutos, al contraataque, Ferrán Torres aprovechó un movimiento catedrático de Borja Iglesias para conducir con potencia y, tras recorrer la mitad rival del campo, cruzar un golpeo preciso con la zurda. El Panda no la tocó, pero fue clave primero dejándola pasar y después arrastrando atenciones con su movilidad.

Todo parecía controlado hasta que Doski encontró oro en una subida por el carril del 3. El lateral zurdo sacó un centro-chut que se envenenó y sorprendió a Joan García, preparado para salir a embolsar el esférico. Si su titularidad ya despertaba el debate, el tanto encajado no ayudará para templarlo.

El gol enfrió a Riazor. Cortó las olas. Sonaron, entonces, las incansables gargantas de los aficionados iraquíes, con un foco en cada esquina del estadio. A la Selección, que no esperaba la rebelión iraquí, le costó reaccionar. Mientras el conjunto de Oriente Próximo se lanzaba con valentía, volcando a sus laterales en ataque y atreviéndose a jugar en corto para avanzar, la espesa circulación de balón española no permitía generar peligro. Hasta el minuto 39 no volvió a asomar la escuadra local, con una penetración de Gavi sin éxito, y un tiro posterior de Ferrán que salió tocando el larguero.

Amistoso de selecciones: España - Irak, en imágenes. / Lavandeira / EFE

Carrusel de cambios en una segunda parte lenta

Luis de la Fuente aprovechó el amistoso para probar distintas combinaciones. Pero, sobre todo, para premiar a los jugadores de apoyo. Sin nombres destacados como Nico Williams o Lamine Yamal, aclamados cada vez que salían en el videomarcador, Yéremy Pino hizo de figura ofensiva. El canario es uno de los futbolistas que ha obtenido premio a su buen pico de forma, llegando a tiempo al Mundial. El canario, un perfil desequilibrante, viene de ser campeón de la Conference con el Crystal Palace. Junto a él entraron GonzaloGarcía, Jesús Rodríguez, Sergio Gómez y Eric García al descanso.

En la otra banda, el jugador del Como, fichado después de la negativa de Yeremay Hernández a abandonar A Coruña hace justo un año, aceleraba las jugadas con la verticalidad que le había faltado a La Roja en el primer tiempo. El canterano del Betis fue un buen socio para Yéremy Pino. El extremo del Palace, en otra ventana de numerosos cambios, probó fortuna con un golpeo desviado.

La entrada de Mikel Merino al campo animó a Riazor. Un hombre de la confianza de Luis de la Fuente, que le ha esperado hasta el último momento y, pese a haber disputado solo un partido desde su lesión, llega a tiempo para volver a ser un revulsivo importante. El navarro ingresó como mediapunta, cerca del delantero, el rol en el que más ha aportado a la Selección.

Cuatro mundialistas para acabar

Luis de la Fuente terminó el encuentro con solo cuatro futbolistas que disputarán elMundial. Fue sintomático. Aunque algunos aficionados quisieron arrancar nuevas olas, el ambiente se contagió del ritmo anubarrado de la Selección. Incluso en los minutos finales se escuchó algún silbido mientras la grada de Riazor empezaba a perder aforo. 30.423 espectadores, según datos oficiales, aunque había más huecos que hace unos días ante Las Palmas. Cuestión de tornos.

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España no logró quebrar la igualada. No quiso forzar demasiado la maquinaria. La cabeza está centrada en el Mundial. Ilusión al máximo para una de las claras candidatas a levantar la Copa del Mundo. En Riazor, tras dos goleadas en 2009 y 2022, esta vez se quedó corta de ambición.