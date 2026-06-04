Ambientazo en Riazor con la visita de la Selección: "Estamos aquí para pasarlo bien"

Banderas de España, caras pintadas, rostros emocionados y mucha gente joven para poner color al partido entre la Selección e Irak. Riazor acoge este jueves el penúltimo encuentro de La Roja antes de arrancar el día 15 el Mundial. Despedida de bandera para el combinado dirigido por Luis de la Fuente, que volará este viernes desde Santiago por la mañana, rumbo a Nashville. Antes, baño de masas en A Coruña, que se tiñó de rojo por un día.

Xane Silveira

Desde primera hora, con la llegada de los jugadores a Alvedro, el público respondió con cariño para el equipo de todo un país. Hubo recepción a la llegada al hotel y, por la tarde, mucha diversión. La Plaza de María Pita acogió la Fan Zone, repleta de actividades para toda la familia y los más pequeños, con campo de fútbol (tres contra tres) y un escenario que animó la fiesta en la previa. Precisamente, desde María Pita, arrancó una marcha con varios centenares de seguidores de la Selección que acudieron en cortejo a Riazor.

Los aledaños del estadio se tiñeron de rojo. Hinchas de todas partes acudieron a A Coruña para seguir el encuentro. Como Paco Brea, que acudió con familiares desde Cee. "Vai ser un partido divertido", expresa, y se señala la vestimenta. Acude con sudadera, gorra, bufanda y bandera de la Selección: "Estiven en Alemania a ver o último partido. Gústame moito, pero máis son do Dépor, teño o corazón branquiazul".

Es un día para pasar en familia como es el caso de Marga y sus hijos Mateo y Juan, de Oleiros, que han venido con ganas de ver a Dani Olmo o a Marc Cucurella. "Estamos aquí para pasarlo bien y para animar a España", expresa la madre de los pequeños, que tienen claro que La Roja "va a ganar por mucho".

Convivencia entre Dépor y Celta y muchos hinchas de Irak

En un partido disputado en Galicia no podría faltar el habitual pique entre vecinos. Samuel y Pablo, del Dépor; un segundo Pablo, del Celta, con la camiseta de Iago Aspas, acuden con ganas de pasarlo bien y "ver jugadores" que puedan tener un papel importante.

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Aficionados de Irak en los aledaños de Riazor / GUS DE LA PAZ

Además de banderas de la Selección, un nutrido grupo de hinchas de Irak aportaron la parte visitante al encuentro. Acuden desde todas partes, principalmente Europa. Rony Naji ha volado desde Bélgica para ver a su Selección. "Un orgullo" que comparten otros compatriotas que viajan desde puntos diversos como Dinamarca, Francia o Suiza.