David Domínguez renueva con el Dépor hasta 2028

David Dóminguez, jugador del Fabril, ha extendido su contrato hasta 2028 y continuará dos temporadas más en el filial del Deportivo. El atacante zurdo cambrés aterrizó en el club en edad benjamín, y tras haber pasado una temporada en el Betanzos, esta campaña fue importante para Manuel Pablo en el ascenso a Segunda Federación, jugando en un costado, por detrás del delantero o como referencia ofensiva. En total, firmó 30 encuentros de los 34 posibles de Liga y anotó cinco goles.

El Fabril del futuro se construye con los jugadores del presente. El filial blanquiazul prepara su salto a Primera RFEF y tendrá en nómica a algunos de los jugadores que acababan contrato. Otros no, como Mane, que ya se despidió. Hay varias operaciones cerradas y la entidad blanquiazul ha hecho oficial esta mañana la renovación de David Domínguez. El cambrés aterrizó hace más de una década en el club, y ha pasado por todas las etapadas, desde benjamín, hasta el fútbol sénior. Campeón de la Liga Juvenil 23/24, vivirá su tercer año sénior en Primera Federación.

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David Domínguez disputó 30 partidos esta temporada en Segunda RFEF y anotó cinco goles. Durante algunos momentos del curso fue titular y tuvo una participación importante. Es un jugador del agrado de Manuel Pablo, quien lo tuvo en categoría juvenil, y confió en él pese a haber vivido un año complicado, con pocos minutos y descenso, en el Betanzos, en la campaña 24/25.