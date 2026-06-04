Un extremo derecho, una prioridad para el Deportivo en su mercado de fichajes

El Deportivo encara un mercado de fichajes condicionado desde el primer día al Límite Salarial con el que podrá operar como recién ascendido en una categoría en la que ya no será uno de los equipos fuertes a nivel económico. Fernando Soriano trabaja con una hoja de ruta clara y realizará entre siete y diez incorporaciones. El club deberá hilar fino en sus contrataciones, y una de las prioridades de cara al futuro once titular de Antonio Hidalgo pasa por el extremo derecho. Una zona en la que ha terminado jugando Adrià Altimira y en la que se hará un esfuerzo para traer a un jugador de nivel. La reubicación del carrilero fue una de las claves para el buen final de temporada del equipo, pero para el salto a Primera División, se busca un jugador de ataque natural en esa zona que dé un salto cualitativo a la parcela.

Se avecina un verano con muchos movimientos en Abegondo. Fernando Soriano, director de fútbol, ha empezado primero con las renovaciones. Ximo Navarro era una de las carpetas pendientes, y según explicó en una entrevista con LA OPINIÓN, el de Guadahortuna se ha ganado su continuidad sobre el campo.

El conjunto blanquiazul se reforzará en todas sus líneas. Un portero que sume competencia a Álvaro Ferllo y a Germán Parreño, un central puro, un lateral izquierdo, un pivote defensivo o un ariete son algunas de las piezas que se buscan en el mercado. Lo exige el salto de categoría, también las bajas tras las salidas de Herrera, Escudero, Mulattieri, Stoichkov o Gragera.

Cristian Herrera, uno de los jugadores de ataque que abandona el club / Fernando Fernandez

Un extremo derecho para Primera

Entre las prioridades, está reforzar el costado derecho con un jugador de ataque. Fernando Soriano da prioridad para el último tercio a la llegada de un extremo derecho de nivel. Ahí, el Dépor se ha quedado justo esta temporada. Luismi Cruz dio un paso al centro del campo, donde está más cómodo. El club tiene en su hoja de ruta que David Mella regrese al carril izquierdo, donde está más a gusto y donde jugó en toda su etapa formativa. Aunque será una opción para ambas bandas, se le considera un especialista por izquierda, y no por derecha, donde deberá aterrizar un jugador con nivel titular en Primera División.

El Deportivo hará movimientos en todas sus líneas. Fernando Soriano todavía no ha decidido si apostará por una plantilla corta o una amplia, aunque esta última opción gana enteros. Tras el ascenso a Segunda, la primera campaña se realizó con un número amplio de fichas. Este curso, la apuesta fue por un elenco más corto en el que hubo espacio para la irrupción de Bil Nsongo y Noé Carrillo.

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Una de las primeras llegadas podría ser Teun Gijselhart, centrocampista neerlandés de 21 años por el que, según De Telegraaf, se pagaría un millón de euros. Queda por determinar el rol y el espacio que tendrá en el Deportivo, ya que el salto de la liga en la que se encuentra a Primera es enorme. Una de las necesidades del mercado pasará por reforzar la medular. Algo que ya se intentó con la llegada de José Gragera. Hará falta un perfil similar que compite con Riki, Mario Soriano y Diego Villares, pero que permita ejercer un rol más defensivo que el del joker, un organizador, y el de Samarugo, un futbolista de recorrido. Este trío de futbolistas son los únicos fijos en el pivote, no ocurre lo mismo con José Ángel y Charlie Patiño, con contrato hasta 2028.