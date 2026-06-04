Mauro Valeiro y España se despiden del Europeo Sub 17 en semifinales
El combinado nacional cae frente a Italia desde los once metros
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A Coruña
La selección española Sub 17 cayó en las semifinales del Europeo frente a Italia en la tanda de penaltis. El coruñés Mauro Valeiro no jugó en el partido previo a la final y vivió desde el banquillo el empate (1-1) y el posterior desenlace doloroso para el combinado de Sergio García tras los errores de Ian Mencía y Enzo Alves desde los once metros. El futbolista del Deportivo disputó tres encuentros en Estonia.
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