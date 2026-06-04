Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance de criminalidad en A CoruñaResultados de Estrella GaliciaLos fichajes del Dépor: un extremo derecho, la prioridadFiscalía de A Coruña contra el cobro del equipaje de manoSan Juan estrena parcelas piloto en las playasRestricciones y multas este San JuanTrenes afectados por la interrupción del servicio en la estación provisional
instagramlinkedin

Mauro Valeiro y España se despiden del Europeo Sub 17 en semifinales

El combinado nacional cae frente a Italia desde los once metros

Mauro Valeiro, con el 8, se lamenta en el partido frente a Croacia.

Mauro Valeiro, con el 8, se lamenta en el partido frente a Croacia. / RFEF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

La selección española Sub 17 cayó en las semifinales del Europeo frente a Italia en la tanda de penaltis. El coruñés Mauro Valeiro no jugó en el partido previo a la final y vivió desde el banquillo el empate (1-1) y el posterior desenlace doloroso para el combinado de Sergio García tras los errores de Ian Mencía y Enzo Alves desde los once metros. El futbolista del Deportivo disputó tres encuentros en Estonia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents