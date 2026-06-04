Los veteranos del Deportivo juegan ante la AFE en una jornada de solidaridad

Los veteranos del Deportivo, junto a la AFE, disputaron un partido solidario en Abegondo en beneficio de la Cocina Económica de A Coruña. El encuentro acabó con victoria blanquiazul por 1-0 en una mañana de fútbol, solidaridad y compañerismo con muchos viejos conocidos que se volvieron a enfundar la elástica deportivista, como Manuel Pablo, Zé Castro, Juan Domínguez, Luis Fernández, Piscu o Miguel Figueira, entre otros. Por parte de AFE también jugaron futbolistas con pasado en la élite, y algunos también en Riazor, como Dani Giménez, Laure o Arribas.

La cita se realizó en beneficio de la Cocina Económica coruñesa. Una asociación fundada en 1886 que ofrece comidas diarias y apoyo asistencial a personas en situación de vulnerabilidad. Es considerado el comedor social en activo más antiguo de España.

Carlos Ballesta, consejero de la entidad, estuvo acompañado de Manuel Ríos Quintanilla, presidente de la Asociación de Veteranos del Dépor. Ambos fueron los representantes institucionales por parte del club, mientras que por parte de Cocina Económica de A Coruña asistieron al encuentro Xosé María Castro Celeiro, vocal de la Junta Directiva y responsable de relaciones externas, y Francisco Lojo Rodríguez, administrativo.

La AFE estuvo dirigida por José Antonio Camacho, junto a Pepe Carcelén y Antonio Álvarez. La escuadra blanquiazul, por Luis Ucha.

Así jugaron

Veteranos Deportivo: Dani Mallo; Manuel Pablo, Zé Castro, José María Aira, Dani Cancela; Miguel Figueira, Juan Domínguez, Dani Bea, Jacobo Castelo; Luis Fernández y Fernando Macedo ‘Nano’.

También jugaron: Miguel Fente, Manuel González-Añón ‘Carou’, Pablo López, Antonio Doncel, Javier Quintela ‘Quin’, Ricardo Gómez, Franchu García, Adrián López ‘Piscu’ y César Fernández.

Selección AFE: Dani Giménez; Laure Sanabria, Alejandro Arribas, Borja Yebra, Diego Seoane; Borja Fernández, Borja Sánchez, Roberto Trashorras, Pablo Rey; José Luis Morales y Pablo Couñago.

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También jugaron: Javi López Mora-Gil, Borja Díaz, Pablo Coira, Diego Rivas, José María Movilla, Manuel Tello, David Aganzo, David Rodríguez y Loren Román.