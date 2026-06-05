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Cambio de ubicación de la cena de las peñas del Deportivo de final de temporada: no será en Riazor

Se realizaba habitualmente en el hueco de la grada de Marathón

La afición del Dépor, en la fiesta de las peñas

La afición del Dépor, en la fiesta de las peñas / CARLOS PARDELLAS

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

A Coruña

Una de las imágenes del fin de temporada en el Dépor era la celebración en Riazor de la cena de Peñas, pero en esta ocasión no tendrá lugar en las gradas.

Su ubicación habitual era el hueco de Marathón, pero el club no puede proporcionarles ese espacio porque aún está arreglando algunos destrozos del pasado domingo y porque, por razones de seguridad, aún debe identificar a quien causó desperfectos en parte del mobiliario. Ante el contratiempo, les ofreció un espacio, detrás de la grada de Pabellón con la instalación de una carpa, sufragada por la propia entidad. Se barajó emplazarlos en otros recintos deportivos pero la propia actividad de la ciudad lo impedía.

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La Federación de Peñas ha optado por buscar una ubicación alternativa para ubicar a los 215 deportivistas que asistirán, algunos de fuera de Galicia, y ya lo tienen prácticamente cerrado. El encuentro será este sábado.

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