Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los estudiantes, tras la PAU: "Juegan con nuestro futuro"Desembarco de SAIC en FerrolResultados de Estrella GaliciaLos fichajes del Dépor: un extremo derecho, la prioridadFiscalía de A Coruña contra el cobro del equipaje de manoSan Juan estrena parcelas piloto en las playasRestricciones y multas este San Juan
instagramlinkedin

Deportivo

El Deportivo incluye la camiseta y las botas de Bil Nsongo del ascenso en su museo: un doblete para la historia

El ariete ha sido la gran irrupción de la temporada

La camiseta de Bil Nsongo

La camiseta de Bil Nsongo / RCD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Deportivo ha incluido en su museo la camiseta con el 32 a la espalda de Bil Nsongo con la que el ariete disputó el partido del ascenso ante el Real Valladolid y sus botas. El camerunés fue clave con un doblete que forma ya parte de la historia de la entidad. Fue el gran héroe de forma inesperada en un día que quedará para siempre en el recuerdo de los blanquiazules.

El Dépor ha incluido una de las camisetas de partido de aquel día de Bil Nsongo, con el 32 a la espalda, junto a otros objetos de recuerdo, como las botas. Además, para los asistentes que acuden entre este viernes y el domingo, sortearán un balón firmado por la plantilla.

Noticias relacionadas

La camiseta de Bil está firmada por el camerunés, tercer máximo anotador de la plantilla con seis dianas, pese a haber jugado solo el último tramo final del curso tras irrumpir desde el Fabril. También quedan, en la misma vitrina, las botas que utilizó aquella tarde del 24 de mayo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents