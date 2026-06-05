Deportivo
El Deportivo incluye la camiseta y las botas de Bil Nsongo del ascenso en su museo: un doblete para la historia
El ariete ha sido la gran irrupción de la temporada
El Deportivo ha incluido en su museo la camiseta con el 32 a la espalda de Bil Nsongo con la que el ariete disputó el partido del ascenso ante el Real Valladolid y sus botas. El camerunés fue clave con un doblete que forma ya parte de la historia de la entidad. Fue el gran héroe de forma inesperada en un día que quedará para siempre en el recuerdo de los blanquiazules.
El Dépor ha incluido una de las camisetas de partido de aquel día de Bil Nsongo, con el 32 a la espalda, junto a otros objetos de recuerdo, como las botas. Además, para los asistentes que acuden entre este viernes y el domingo, sortearán un balón firmado por la plantilla.
La camiseta de Bil está firmada por el camerunés, tercer máximo anotador de la plantilla con seis dianas, pese a haber jugado solo el último tramo final del curso tras irrumpir desde el Fabril. También quedan, en la misma vitrina, las botas que utilizó aquella tarde del 24 de mayo.
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