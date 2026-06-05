El Deportivo renueva a Quique Teijo hasta 2027

Quique Teijo, lateral de 22 años de Betanzos, ha renovado con el Fabril para las próximas dos temporadas, hasta 2027. El defensa diestro ha sido un jugador importante partiendo desde la banda o incluso como central, disputando un total de 28 encuentros de los 34 posibles. Aunque no llegó a debutar con la primera plantilla, también formó parte de varias convocatorias a lo largo del curso, en especial en la Copa del Rey.

Tras la renovación anunciada de David Domínguez, el club sigue haciendo oficial algunas de las continuidades de cara a la plantilla del futuro. Teijo es uno de los jugadores que estaba en la plantilla que en 2021 conquistó la Copa de Campeones en Marbella.

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Teijo aterrizó en edad benjamín en el Deportivo y ha quemado etapas hasta llegar al Fabril, donde se ha convertido en una pieza fundamental para Manuel Pablo. En los últimos meses, además, adaptándose a buen nivel a la posición de central.