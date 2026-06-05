Deportivo
Espe Pizarro, piedra angular del futuro proyecto: renueva con el Dépor Abanca hasta 2028
La charrúa firma por dos temporadas y será "uno de los pilares" del club
Esperanza Pizarro (Uruguay, 2001) continuará en el Deportivo dos temporadas más. El club describe su ampliación de contrato como "una magnífica noticia" que permite consolidar a "uno de sus pilares". Ante un verano en el que habrá un cambio de ciclo en la entidad blanquiazul, con la salida de algunas jugadores que han sido capitales en el pasado, Espe aumenta su estatus en la entidad, que todavía no ha oficializado a la nueva cabeza visible para el banquillo.
La jugadora charrúa se encuentra actualmente disputando la Conmebol Liga de Nacionales con Uruguay. Aterrizó el verano pasado procedente del Eibar, y aunque las lesiones lastraron su inicio, ha sido una jugadora clave en la mejoría del equipo dirigido por Fran Alonso. Su buen rendimiento le permite firmar hasta 2028 y crecer en un proyecto que vivirá una reestructuración este verano.
- Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
- La dueña de Estrella Galicia roza los 1.000 millones de facturación y Morás ya produce el 20% de la cerveza
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
- Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
- José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”
- LaLiga denuncia siete cánticos en el Deportivo-Las Palmas contra Real Madrid, Celta o Zaragoza y la invasión de Riazor
- Un extremo derecho, una prioridad para el Deportivo en su mercado de fichajes
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre