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Espe Pizarro, piedra angular del futuro proyecto: renueva con el Dépor Abanca hasta 2028

La charrúa firma por dos temporadas y será "uno de los pilares" del club

Espe Pizarro celebra un gol con el Dépor Abanca contra el Real Madrid

Espe Pizarro celebra un gol con el Dépor Abanca contra el Real Madrid / Casteleiro

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Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Esperanza Pizarro (Uruguay, 2001) continuará en el Deportivo dos temporadas más. El club describe su ampliación de contrato como "una magnífica noticia" que permite consolidar a "uno de sus pilares". Ante un verano en el que habrá un cambio de ciclo en la entidad blanquiazul, con la salida de algunas jugadores que han sido capitales en el pasado, Espe aumenta su estatus en la entidad, que todavía no ha oficializado a la nueva cabeza visible para el banquillo.

La jugadora charrúa se encuentra actualmente disputando la Conmebol Liga de Nacionales con Uruguay. Aterrizó el verano pasado procedente del Eibar, y aunque las lesiones lastraron su inicio, ha sido una jugadora clave en la mejoría del equipo dirigido por Fran Alonso. Su buen rendimiento le permite firmar hasta 2028 y crecer en un proyecto que vivirá una reestructuración este verano.

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