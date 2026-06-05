Las notas individuales de la temporada del Deportivo: Mario Soriano, MVP blanquiazul

El Deportivo ha terminado con éxito la Segunda División, alcanzando el ascenso con una jornada de margen, en un curso histórico para la parroquia coruñesa, que regresa a Primera ocho años después. 30 futbolistas han conformado la plantilla de la campaña, contabilizando a los canteranos que han participado y los porteros Puerto y Bachmann, sin minutos en Liga. En LA OPINIÓN, calificamos jugador a jugador su actuación en la presente campaña.

Mario Soriano, el MVP

Mario Soriano (10): El joker ha sido el mejor jugador del curso, también el más indiscutible. Fue el único titular durante los 42 partidos de Liga. Arrancó de mediapunta, pero tuvo que reconvertirse a organizador para ayudar a solucionar algunos de los problemas en la salida de balón del equipo. Este Dépor es incomprensible sin la figura de Mario, su cerebro, el hombre que ha marcado el tempo en cada partido. Además, ha firmado seis goles y ocho asistencias, sus mejores cifras para dar el salto a Primera División. Nadie ha jugado más que él: 3.722 minutos.

Mario Soriano festeja el gol del empate ante el Andorra en Riazor. / Carlos Pardellas

La portería

Germán Parreño (7): El ilicitano mostró regularidad y buen nivel en la primera parte del campeonato. No dejó dudas ante la salida de Helton Leite, y firmó seis porterías a cero en 20 partidos. Encajó 23 tantos.

Álvaro Ferllo (9): Hidalgo confió en él y fue el elegido desde que aterrizó en invierno. Ha sido clave para el ascenso, deteniendo tres penaltis, y siendo fundamental con actuaciones clave como en el día ante el Albacete, contra el Andorra o, en especial, el descuento del Leganés.

Álvaro Ferllo celebra el triunfo contra el Leganés en el último partido del Deportivo en Riazor. / Carlos Pardellas

Daniel Bachmann (-): Sin minutos. Salió en enero.

Eric Puerto (-): Solo debutó en Copa.

La defensa del Deportivo

Ximo Navarro (8): Solo las lesiones han cortado otra gran temporada para el de Guadahortuna. Disputó 24 partidos y siempre que fue titular, el Dépor no perdió. El amuleto blanquiazul permitió a Hidalgo encontrar su mejor estructura en los tramos de mayor claridad futbolística del equipo. Fue una pieza indispensable.

Adrià Altimira (8): Fue una de las grandes irrupciones tras su aterrizaje en enero. Un fichaje invernal que elevó el nivel y la competitividad de la plantilla. Su paso a la posición de extremo primero, y carrilero después, permitieron al Dépor tener una estructura más sólida. En Ceuta señaló el camino.

Miguel Loureiro (9): El cercedense disputó 3.299 minutos, repartidos en 37 titularidades. Fue una pieza indiscutible para Hidalgo en la zaga, primero como lateral, después como central. Se adaptó bien tanto a jugar en línea de dos como de tres. Su competitividad y carácter han sido fundamentales.

Arnau Comas (5): Llegó para liderar la zaga, pero no tuvo continuidad, en especial en el segundo tramo de temporada. Terminó disputando tan solo 24 encuentros, 17 de inicio. Cuando se le necesitó en el tramo final, cumplió.

Lucas Noubi (7): Fue una de las apariciones de la campaña. Crecimiento voraz en el eje de la zaga a partir de enero. Hidalgo apostó por él tras las vacaciones, y respondió con buenas actuaciones, mezcladas con algún día en el que pagó su juventud y alguna falta de concentración. Central para años.

Lucas Noubi celebra su gol con el Deportivo / LaLiga

Dani Barcia (6): El canterano arrancó como titular, pero perdió peso en el equipo a partir de las navidades. Mezcló buenas actuaciones con días más sufridos, y anotó dos goles clave, ambos ante el Sporting de Gijón. Acabó entre los once futbolistas con más minutos en la plantilla: 1.887 repartidos en 25 encuentros, 21 de inicio.

Samu Fernández (-): El juvenil llegó a debutar en el último partido de Liga. Premio merecido tras una gran campaña con el Fabril. También participó en la Copa del Rey.

Giacomo Quagliata (8): El siciliano se adueñó de la banda izquierda, en la que aportó un gran rendimiento tanto de lateral como de carrilero. Se mostró más cómodo con Yeremay cerca y despidió su primer curso como blanquiazul con dos goles y una asistencia. Disputó 38 partidos y mostró, además, ser un gran defensor en acciones de uno contra uno.

Sergio Escudero (5): El vallisoletano no contó con peso en el equipo y terminará abandonando el club. Las lesiones volvieron a mermarle en su segunda campaña. No obstante, sumó como suplente en los partidos finales, aportando una asistencia fundamental en Cádiz.

Giacomo Quagliata. / Casteleiro

Los centrocampistas

José Gragera (3): El Dépor se impuso a muchos equipos en Segunda para llevarse a un centrocampista contrastado que bajaba de Primera. No fue lo esperado para el asturiano, ni para la entidad. Curso decepcionante de un jugador llamado a liderar la medular y que vivió toda la segunda vuelta desde el banquillo. Jugó solo 542 minutos, el segundo que menos con ficha de primer equipo.

José Ángel (5): La necesidad de crecimiento del equipo le fue dejando atrás con el paso de las jornadas. Arrancó lesionado, tuvo peso, en especial como suplente, y fue perdiendo importancia. Disputó 22 duelos, 13 de inicio, superando los 1000 minutos.

Charlie Patiño (4): El inglés solo tuvo cinco titularidades en toda la temporada. Hidalgo apostó por otros jugadores y no pudo tener continuidad. Sus actuaciones no le permitieron hacerse un hueco en la plantilla, en especial tras el fichaje de Riki y la irrupción de Noé. Rendimiento bajo.

Xane Silveira

Riki Rodríguez (6): Empezó con fuerza tras llegar en los últimos días del mercado de fichajes, sin embargo, perdió importancia en el tramo decisivo. Ha tenido poco tiempo para aclimatarse al equipo y en verano podrá empezar de cero. Jugó 15 encuentros, ocho como titular.

Diego Villares (8): El de Samarugo volvió a ser una pieza capital para equilibrar al equipo. Pese a los numerosos fichajes en la medular, el capitán villalbés terminó imponiéndose a todos, disputando 2.460 minutos y participando en 36 encuentros, 29 desde el inicio.

Aficionados del Deportivo con una pancarta santificando a Villares / CARLOS PARDELLAS

Rubén López (-): Solo participó en cinco partidos, con un total de 74 minutos. En enero salió cedido.

Noé Carrillo (8): Ha sido una de las irrupciones del campeonato. Un gol suyo fue clave para el ascenso, y terminó sumando minutos de calidad y competencia real, adelantando a muchos jugadores de la primera plantilla.

Las bandas y los mediapuntas del Deportivo

Cristian Herrera (4): No tuvo participación. En Copa dejó buenas actuaciones, pero en Liga tan solo firmó 195 minutos.

Stoichkov (6): Buenas actuaciones desde un rol secundario. Terminó el campeonato con cinco goles y tres asistencias. Cuando se lesionó Yeremay, logró rendir con buen nivel. Aportó siempre intensidad y fue uno de los jugadores de rotación más utilizados.

David Mella (7): El de Espasande estaba firmando un buen campeonato hasta que una lesión de rodilla frenó su evolución. Ha participado mucho en roles defensivos, jugando incluso de lateral, pero adaptándose bien y aportando. Firmó cinco goles hasta que en marzo se vio obligado a parar. Solo Bil, Mario, Yeremay y Zaka mejoran sus cifras anotadoras.

Luismi Cruz, Yeremay, Joaquín Sorribas, psicólogo del primer equipo; David Mella y Mario Soriano, durante la pretemporada en Inglaterra. / Carlos Miranda

Luismi Cruz (7): El gaditano cierra su primer curso en A Coruña superando la decena de asistencias. Empezó como carrilero y fue dando pasos hacia el centro, donde se muestra más cómodo. Ha lucido su notoria capacidad técnica y clase, aunque ha sido irregular en su rendimiento. Fue uno de los hombres fuertes de Hidalgo, con treinta titularidades.

Yeremay (8): El canario ha sido el máximo productor del equipo, con 11 goles y 10 asistencias. Ha vivido una campaña marcada por los altibajos. Arrancó lejos de su nivel, en un continuo debate sobre su posición, y cuando volaba solo, el pubis le frenó. Ha jugado varios meses con problemas físicos, forzando y poniendo al límite su cuerpo. Pese a todo, siempre ha sido diferencial.

RAC

Los delanteros del Deportivo

Samuele Mulattieri (5): Llegó para ser el delantero titular, y aunque empezó mostrando un gran juego, en especial potencial al colectivo, siempre estuvo peleado de cara a portería. Firmó cuatro goles, muchos de ellos capitales para el ascenso, pero no tuvo una producción constante.

Zakaria Eddahchouri (7): Capaz de tener días grandes y otros nublados, Zaka ha terminado la temporada siendo el máximo anotador del equipo con 12 dianas. No logró afianzarse como delantero titular, pero como revulsivo siempre ha dado rendimiento y cifras. El neerlandés ha tenido dificultades para compenetrarse con el colectivo, pero su hambre y voracidad han sido capitales para dar puntos al equipo. Es el gran exponente de un banquillo que ha dado muchos puntos a lo largo de la temporada. Siete de sus 12 dianas llegaron partiendo como suplente. Solo Asier Villalibre hizo más.

Mohamed Bouldini (-): Disputó dos partidos y salió cedido en el intercambio por Stoichkov.

Noticias relacionadas

Bil Nsongo (9): Ha sido la gran irrupción de la temporada. El camerunés asaltó el primer equipo en los meses finales de competición para terminar siendo clave en el ascenso. Anotó seis goles, convirtiéndose así en el tercer máximo anotador, empatado con Mario Soriano. Firmó los dos tantos del ascenso ante el Valladolid. El resto sirvieron para catapultar al equipo a la segunda posición. De fabrilista a titular en cuestión de meses.