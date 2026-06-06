El Deportivo, en alerta por la propuesta de un mes de cierre del Coliseum por la invasión de campo en Getafe

El Deportivo trabajó contra reloj para poner a punto Riazor para el España-Irak después de la invasión de campo tras el duelo ante Las Palmas y, de paso, se empezó a preparar legalmente para defenderse ante las sanciones a las que se podía ver expuesto. El club coruñés envió alegaciones, aunque como era de esperar, la RFEF ya abrió expediente para conocer lo sucedido, escuchar a las partes y tomar las medidas que crea pertinentes. Otro de los actores, la Comisión Nacional contra la Violencia, dependiente de Interior, ha dado un paso que afecta, de manera indirecta, al Deportivo, pero que le pone en alerta ante la batalla que está por venir en los órganos disciplinarios de la Federación.

La Comisión reveló en un escrito que ha solicitado "la clausura de El Coliseum durante un mes y una multa de 10.000 euros para el Getafe CF por la invasión de campo durante el último partido de la Liga", en unos hechos que siguen los parámetros de lo ocurrido hace unos días en Riazor con el encuentro final del campeonato y tras el ascenso. La próxima semana hablará este organismo sobre las invasiones de Riazor y El Sardinero y es probable que calce su propuesta, aunque este pronunciamiento no significa que esa vaya a ser esa la sanción que reciba el Deportivo. En el caso del Getafe-Osasuna, considera Interior que se debe multar con "10.000 euros" a los madrileños. Relata lo acontecido y justifica su solicitud en que "la avalancha de seguidores comenzó en el fondo sur y se extendió, en pocos segundos, por todos los sectores del campo. Desde el punto de vista de la seguridad, esta situación genera riesgos objetivos que no desaparecen por el hecho de que la motivación de los participantes sea festiva".

El proceso

Son la Federación y sus órganos disciplinarios los que tomarán las decisiones y, en última medida, el TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Son procesos paralelos. En Las Rozas ya ha arrancado. Las alegaciones y la apertura de expediente darán paso a un proceso de instrucción en el que el Deportivo tendrá audiencia para aportar cuanta documentación y prueba considere oportunas. El club coruñés apostará por acreditar las numerosas medidas preventivas y reactivas que fueron adoptadas antes, durante y después del encuentro, según fuentes consultadas. Es un proceso que durará varias semanas y se prolongará en el tiempo.

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Los antecedentes

Es habitual que la Comisión contra la Violencia, dependiente de Interior, proponga en los últimos tiempos cierre totales de estadios a la vista de los informes policiales y según su criterio, pero son solicitudes que no prosperan o que suelen ser rebajadas en las instancias federativas. Así ocurrió, por diferentes motivos, con Betis, Real Sociedad B, Sevilla, Alavés, Atlético de Madrid, Celta... Ninguno de sus estadios fueron finalmente clausurados. Eso sí, desde el Ministerio se impone en los últimos tiempos una línea cada vez menos permisiva y comprensiva con este tipo de sucesos. La RFEF decidirá.