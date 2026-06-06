El Deportivo se despide de Mulattieri, Cristian Herrera, José Gragera, Escudero y Stoichkov
Dos acaban contrato y no renovarán, y los otros tres no seguirán al no ejecutar el club coruñés las opciones de compra
El Deportivo aprovechó el final de la semana pasada para despedir públicamente a los cinco futbolistas que no continuarán la próxima temporada. Se trata de Cristian Herrera, Sergio Escudero, Samuele Mulattieri, Gragera y Stoichkov. Los dos primeros acaban contrato y el club decidió no renovarles, y los tres últimos podían quedarse si el Dépor pagaba una opción de compra en sus préstamos y la entidad no pagará ninguna. Unos pasarán en unas semanas a ser futbolistas en paro y los otros regresarán Sassuolo, Espanyol y Granada, respectivamente.
Eran todas decisiones tomadas con antelación por parte del club. El único jugador en duda era Ximo Navarro, quien también firmó hasta 2026, pero el Dépor le transmitió la pasada semana que desea que siga y solo queda arreglarlo con su agente, ya que el futbolista expresó hace tiempo que su deseo era jugar con el club coruñés en Primera División.
Casi 30 con contrato
Son las primeras decisiones de un club que cuenta con 28 futbolistas con contrato con el primer equipo (a falta de Ximo) y que no solo debe contratar, sino que deberá dar bajas para ajustarse a las 25 fichas.
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