Quagliata y Mulattieri, en la Gazzetta: "A Coruña nos ha cambiado la vida"

El impacto que han causado el Deportivo y A Coruña en Quagliata y Mulattieri es a día de hoy difícilmente cuantificable. Les remueve algo que va mucho más allá de un ascenso, es una ciudad que se siente al ritmo de su equipo. El lateral, con contrato con el Dépor hasta 2028, se declara rendido en una entrevista a la Gazzetta dello Sport, en la que comparte impresiones con el delantero. "Es lo más importante que me ha pasado e la vida. Las emociones que he vivido aquí son increíbles. La gente no apoya al Real Madrid ni al Barcelona, apoya al Deportivo", razona en la línea de lo aportado hace unos días por Mulattieri al Corriere de la Sera: "Puede parecer un tópico, pero la conexión entre la ciudad y el equipo es realmente increíble. En los últimos siete u ocho partidos en casa, había 20.000 personas fuera del estadio para darnos la bienvenida. Y dentro, la afluencia era de casi 30.000. Llegaron a las semifinales de la Champions League aquí; los últimos años han sido realmente dolorosos. Y, efectivamente, las celebraciones fueron interminables”.

Mulattieri no esconde esa atmósfera en la que el Deportivo está siempre muy presente. "Este es un mundo diferente, un ambiente donde se respira fútbol. En A Coruña te pueden pedir una foto, pero sin dudarlo, si las cosas van mal, te siguen apoyando, muy bien", cuenta de las sensaciones que transmite la ciudad y que Quagliata comparte. "¿Dónde vivo? En el centro. Y cuando caminas por ahí, es imposible no encontrarse con alguien que lleve una camiseta del Dépor. Siempre. Te das cuenta de que viven de esto y eso te genera responsabilidades que, en última instancia, se convierten en una tremenda fuente de motivación", relata el zurdo que recuerda que "hay 28.000 abonados: "No creo que haga falta decir nada más. El impacto visual al entrar al campo es increíble".

El fútbol español

Ambos relatan las comodidades que supone tener la playa en la ciudad y las expectativas que colma A Coruña en cuanto a manjares culinarios. El fútbol español era como imaginaban. "Es menos físico desde el punto de vista de la lucha, pero como todos son más rápidos, el balón se mueve más rápido que en Italia. Todos intentan jugar; muy pocos equipos se cierran como en la Serie B italiana, donde hay que luchar por cada balón. Aquí hay más espacio, pero el balón se mueve más rápido y hay que pensar con rapidez. En el uno contra uno entre la Serie B y la Segunda, aquí hay más técnica, y eso se nota", puntualiza Mulattieri. Es una visión que comparte Quagliata, quien no se despega aún de la dureza de la Segunda División: "Es una liga larga y competitiva. Terrible. Tuvimos la fuerza para ganar cinco de los últimos seis partidos, con un par con goles en los últimos minutos, una verdadera batalla. 42 jornadas, nunca paras, no hay parón internacional…”.

Noticias relacionadas

Mulattieri no seguirá en el Dépor, ya que el club no ejecutará la opción de compra de 7 millones que tenía, pero sí Quagliata, quien no asimila aún el futuro que le espera: "¿Bernabéu y Camp Nou? Es difícil incluso de imaginar, pero lo más importante no es para mí, sino para esta ciudad y su gente. Se lo merecen”.