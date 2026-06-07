El Deportivo, pendiente de fichajes con Teun Gijselhart a la cabeza: cuatro años de contrato

El ascenso directo le permite al Deportivo ir con cautela en la planificación deportiva y calcar con firmeza los pasos a dar, algo que le gusta a Fernando Soriano. Tras charlar con todos los jugadores para darles a conocer su futuro y hacer oficiales las bajas, llega el momento de anunciar renovaciones y mejoras de contrato, sin perder de fondo las contrataciones. Hay una que está adelantada por encima de todas, aunque queda por definir el rol que tendrá en el proyecto.

Se trata de Teun Gijselhart, un pivote de 21 años que juega en el De Graafschap, de la segunda holandesa tras haberse formado en las canteras de Ajax y Az Alkmaar. El Deportivo, en palabras de Fernando Soriano, ha reconocido el interés e incluso que era un fichaje avanzado. La prensa holandesa lo da por hecho y apunta que el club coruñés tendrá que abonar en torno a un millón de euros y que el mediocentro firmará por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Eso sí, tampoco va a acelerar el club coruñés en los fichajes, quiere apuntalar primero el armazón de lo que ya tiene en casa.

Otras necesidades

El Deportivo busca futbolistas para todas las líneas y posiciones con prioridad para la delantera, el extremo diestro y la posición de mediocentro ancla. También necesita un portero, laterales para ambas bandas y, al menos, un central. Será una remodelación en toda regla la que afrontará la entidad blanquiazul, lo que le ocurre a todos los equipos que ascienden a Primera. Solo hay una docena de fijos en una plantilla que Fernando Soriano espera no completar, pero que apurará algo más en esta ocasión hasta las 25 fichas para estar más seguro frente a alguna contingencia en una categoría en la que el Dépor se manejará en estrecheces. El proyecto de la temporada 2026-27 ya está en marcha.