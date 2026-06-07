Así serán los siguientes pasos en el Deportivo: días de renovaciones con Bil, Ximo...

El Deportivo suele dosificar la información de sus movimientos, pero el sábado se lanzó a despedir a cinco jugadores porque la próxima semana es el momento de anunciar renovaciones y de perfilar el proyecto, con decisiones internas, antes de acometer el mercado. Hay buenas noticias por dar con Bil Nsongo, Ximo Navarro, Diego Villares o Germán Parreño como principales protagonistas.

Bil Nsongo

Además de la continuidad cerrada y avanzada hasta 2029 de Noé Carrillo, una de las prioridades, ya antes incluso del ascenso, ha sido cerrar la continuidad de Bil Nsongo y adecuar su estatus contractual al Deportivo después de haber sido el delantero centro titular del equipo coruñés en el final de Liga por delante de Mulattieri, Stoichkov y Zaka. El delantero camerunés, quien tiene ya la camiseta y las botas del ascenso en el museo del Dépor, cuenta con un contrato hasta 2027 con opción a ampliar dos temporadas más, hasta 2029. Las partes han negociado ahora una vinculación, que se irá hasta 2030 y en la que subirán sus emolumentos y su blindaje. Hace ya algunos meses que el Deportivo aumentó un 25% el porcentaje que posee de sus derechos federativos, hasta extenderlo hasta el 85%.

Ximo Navarro

Fernando Soriano relevó el pasado miércoles en LA OPINIÓN que la voluntad del Deportivo era renovar a Ximo Navarro después de que durante semanas se extendiese una sombra de duda sobre su continuidad, a la espera de que se concretase el ascenso a Primera División. Las dos partes están seguras ya en seguir de la mano y todo está pendiente de una negociación del Director de Fútbol con el agente del lateral de Guardahortuna que se cerrará con facilidad. Tras intercambiar contratos, todo hace indicar que esta semana sellará su continuidad por una temporada más a sus 36 años, cumpliendo así uno de los grandes deseos de la afición y de la propia a plantilla a la que se le ha visto cantar con asiduidad el "Ximo, quedate".

Diego Villares

"Si alguien pregunta que qué queremos ser como club, que mire a Diego Villares". Fernando Soriano se descubrió ante el capitán hace unos días, justo cuando el club acaba de asaltar la Primera División y el vilalbés ha acabado como titular y con uno de los mayores estatus de su trayectoria en el Deportivo. Titular y referencia, acaba su vinculación hasta 2027, pero existe un acuerdo tácito para que siga más allá y hasta cuando las dos partes lo crean conveniente. El pivote jugará en el Dépor en la categoría que sea, como ha hecho hasta ahora. Su ampliación se puede anunciar en cualquier momento, porque con él no es necesario buscar seguridades y agarrarse a un papel, pero el momento será simbólico.

Germán Parreño

Germán Parreño es uno de la serie de futbolistas que amplió su contrato por una temporada al subir a Primera División, con lo que es un anuncio que no corre la misma prisa que hace unos meses. Eso sí, ambas partes han explorado en los últimos meses la posibilidad de firmar una vinculación al margen, algo que reconoció el propio Fernando Soriano en la rueda de prensa de cierre del mercado de fichajes de invierno. Sigue Álvaro Ferllo y el Deportivo busca un portero en el mercado. El futuro de Eric Puerto, a pesar de que cuenta con un año más de vinculación, está fuera de A Coruña.

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Renovaciones automáticas

Además de Germán Parreño, José Ángel, Mario Soriano y Luismi Cruz son los tres futbolistas que tenían cláusulas en sus contratos por las que ampliaban una temporada más en el caso de que el club coruñés llegase a Primera. El sevillano está atado hasta 2028, el madrileño hasta 2029 y el gaditano hasta 2030. El pivote no tiene puesto asegurado en el proyecto 26-27, donde solo son fijos Villares, Riki y el propio Soriano. El club coruñés ha estado hablando con Mario Soriano para ampliar y mejorar lo firmado, pero no es una operación "prioritaria ni urgente porque tiene tres años de contrato". Eso no quita que sea "un jugador muy importante" para el Dépor, tal y como apuntó hace unos días Fernando Soriano en LA OPINIÓN.