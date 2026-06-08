Borja Fernández deja la UD Ourense y Rubén Díez ficha por el Real Zaragoza
El primero no entrenará al equipo rojillo tras dos ascensos
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No solo hubo movimientos de exdeportivistas con Lucas Pérez, ya que Borja Fernández y la UD Ourense separan sus caminos y no entrenará al equipo en Primera RFEF. Por su parte, Rubén Díez se comprometió con el Zaragoza hasta 2029 con un año más opcional.
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