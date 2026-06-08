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Borja Fernández deja la UD Ourense y Rubén Díez ficha por el Real Zaragoza

El primero no entrenará al equipo rojillo tras dos ascensos

Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense, durante un partido ante la Sarriana

Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense, durante un partido ante la Sarriana / Iñaki Osorio

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RAC

No solo hubo movimientos de exdeportivistas con Lucas Pérez, ya que Borja Fernández y la UD Ourense separan sus caminos y no entrenará al equipo en Primera RFEF. Por su parte, Rubén Díez se comprometió con el Zaragoza hasta 2029 con un año más opcional.

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