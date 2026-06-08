A Coruña, una de seis en fútbol y baloncesto: Dépor, Dépor Abanca y Leyma en la élite

El desembarco en la élite, conjunto y separado por tan solo unas pocas semanas, de Leyma y Deportivo llevará a A Coruña a otra dimensión. Si con su título de Liga, el equipo blanquiazul presume de que es uno de nueve, con este par de ascensos A Coruña también puede jactarse de que es una de seis. Una de esas ciudades elegidas que para la próxima temporada contarán con, al menos, un equipo en Primera División, Liga F y ACB. La permanencia del Dépor Abanca también a hecho su parte.

A Coruña comparte este honor con Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Vitoria. Es la de menor tamaño de todas, aunque a muy poca distancia de la capital vasca. De hecho, no solo A Coruña se incorpora a esta relación, ya que el Alavés y Valencia femeninos son los dos conjuntos ascendidos esta temporada a Liga F, con lo que permiten que estas dos urbes se mantengan en tan selecto grupo.

Primera Femenina y Asobal

El deporte coruñés ha dado pasos agigantados en las últimas temporadas y ahí está el Liceo con el título de Copa del Rey en el bolsillo y como aspirante máximo a la OK Liga, pero no puede sumar a equipos en la Primera División Femenina de baloncesto o en la Asobal al trío de méritos que ya ostenta. Eso sí, OAR Attica 21 y Maristas ya están en la antesala. Uno subió hace doce meses a la División de Honor Plata y el otro acaba de hacerlo a Liga Challenge.

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El OAR rozó esta campaña la posibilidad de clasificarse al play off de ascenso a la Asobal, a pesar de ser un recién ascendido a la categoría. Finalmente, no pudo arrebatarle ese añorado puesto en la élite al Proin de Sevilla y al Puerto Sagunto, los dos que subieron. El equipo que preside Carlos Reisch está armando un equipo para pelear por lo máximo y preparar el asalto a lo más alto. Si lo consigue y Dépor, Dépor Abanca y Leyma son capaces de mantener su condición para el próximo año, solo se podría equiparar con Barcelona. Los objetivos de Maristas son más modestos, siempre desde esa cultura humilde del patio de colegio. En la Primera División Femenina de baloncesto, se encuentran ahora mismo Baxi Ferrol, Ensino de Lugo y Celta. Pero A Coruña ha demostrado que no tiene límites.