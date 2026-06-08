El Deportivo y Ferllo se dan un año para renovar los votos

El Deportivo tiene avanzada gran parte de la planificación interna, esa en la que se busca blindar y asegurar a los futbolistas más importantes del proyecto deportivo con cláusulas disuasorias o con contratos a medio plazo que alejen el fantasmas de una salida a coste cero. Así han renovado Noé, Parreño y Altimira y van por el mismo camino Bil Nsongo, Diego Villares o Ximo Navarro. Ante estos movimientos y con el resto de futbolistas con vinculaciones que finalizan entre 2028 y 2030, el único titular que entrará en los últimos meses de contrato sin una negociación abierta para seguir es Álvaro Ferllo, uno de los héroes del ascenso bajo los palos de Riazor.

El riojano (Logroño, 1998) llegó hace seis meses a A Coruña y entonces las dos partes apostaron por firmar una vinculación corta, hasta el 30 de junio de 2027. Era un marco en el que tanto el club coruñés como el jugador se sentían cómodos para no atarse a largo plazo si el club coruñés no acababa asaltando la máxima categoría. Hubo momentos dudas y de zozobra, a veces se vio lejos el anhelo, pero el Deportivo acabó desembarcando en Primera División con el portero como una de las caras del ascenso por sus penaltis detenidos y por su especial vinculación con la grada.

Esa llegada de la entidad a la máxima categoría no ha supuesto que su contrato con el Deportivo sume algún año más, como sí ha ocurrido con futbolistas como Germán Parreño, José Ángel, Mario Soriano o Luismi Cruz. A Ferllo le queda poco más de doce meses de atadura al Deportivo y las dos partes están a gusto en esta situación en la que el discurrir de la temporada dirá si deben seguir juntos. En estos momentos, no hay ninguna negociación abierta para ampliar más años lo que está firmado.

El reto de Primera y la maleta

Una de las motivaciones de Ferllo para llegar al Dépor, además de la insistencia coruñesa, fue que necesitaba un equipo con el que regresar a la máxima categoría y poder ser importante en Primera División, algo que siempre se le ha resistido, una cuenta pendiente. Lo intentó con Sevilla, Espanyol, Brentford, Huesca y Osasuna y con ninguno lo llegó a conseguir. Con el Deportivo tendrá una nueva oportunidad, aunque tampoco tendrá el camino del todo despejado. Germán Parreño acaba de renovar hasta 2028, pero esa es una carrera por la titularidad que parece tener ganada en estos momentos al guardameta ilicitano. Eso sí, el club busca otro portero en el mercado, que sea de nivel para pelear por el puesto con ambos, dada la exigencia de la Primera División. A pesar de la gran confianza que le ha mostrado durante diferentes fases de su carrera Antonio Hidalgo, va a ser un duelo más de tú a tú con el cancerbero que venga.

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Ferllo acepta el reto y apuesta por fuerte por un salto deportivo por encima de la seguridad. El Deportivo está también en esa línea. De hecho, es el octavo equipo de élite en la que ha estado el portero y en casi ninguno ha permanecido más de dos años. En una entrevista en LA OPINIÓN, días después de llegar, asumía los peajes de una posición errante: «El otro día aún lo hablaba con mi familia. Es la décima mudanza que hacemos ya. Tengo 27 años, pero me he movido mucho y con ilusión. Cada movimiento que hago siempre es buscando una mejora futbolística y personal y, en este caso, he acertado totalmente. Son nuevos cambios, pero lo importante es que me he adaptado muy rápido. Ya encontré casa, ya tengo la mudanza hecha, gracias a la ayuda de mi madre y mi padre. A pesar de llevar solo 20 días, estoy súper adaptado, viviendo en el centro, con bastante parte de la ciudad conocida, y me estoy moviendo muy bien. Es una ciudad maravillosa».