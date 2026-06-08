El Deportivo llega a un acuerdo para ampliar el contrato de Altimira por una temporada más, hasta 2029

El Deportivo disfrutó este mes de enero de uno de los mercados de invierno más fructiferos de su historia reciente con la incorporación de Álvaro Ferllo, Adrià Altimira y Riki Rodríguez, sobre todo por las prestaciones de los dos primeros. Ya con el ascenso en la mano, el club coruñés ha querido premiar y, de paso, asegurar la continuidad del lateral, que llegó hace unos meses con un contrato hasta 2028. El catalán estará unido uno más, hasta 2029, después de negociar y acordar con el club una ampliación que ha hecho pública el Deportivo. Es el segundo movimiento de este estilo después del anunciado el domingo con Germán Parreño.

Viraje en enero

El Dépor apostó este pasado verano por una planificación con siete futbolistas para la zona defensiva. Ni siquiera creía que debía doblar los puestos, porque la versatilidad de futbolistas como Ximo Navarro, Lucas Noubi o Miguel Loureiro le hacían estar resguardado. La lesión de larga duración del andaluz le hizo ver que las deficiencias no venían tanto por el número de opciones, sino que por la especificidad del ex de Alavés, Almería o Las Palmas, entre otros. Noubi y Loureiro podían jugar en esa posición, pero el equipo perdía potencial por el centro y, además, no era profundo por ese costado diestro porque nunca iban a tener ellos dos la profundidad de un lateral como alma de carrilero como Ximo. Así fue como Fernando Soriano lo vio claro tras los problemas físicos de Navarro y estableció como prioridad la contratación de un Altimira que ya estaba en A Coruña antes de que se abriese el mercado, el 29 de diciembre. Empezó como lateral y se convirtió en extremo tras la lesión de David Mella. Su polivalencia y profundidad fueron claves, además de sus asistencias y ese gol en Ceuta.

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Altimira lleva solo unos meses en A Coruña, pero es la piedra angular de la planificación del club coruñés en esa banda derecha. Ximo Navarro renovará y el club busca otro lateral diestro, aunque todo lo marcará Altimira. Puede jugar tanto en defensa como de carrilero o extremo. La entidad, además, está en la procura de un jugador de banda ofensivo para ese costado. David Mella jugará preferentemente por la izquierda.