Lucas Pérez no seguirá en el Cádiz y pasa de nuevo a estar sin equipo
Jugó unos pocos partidos en su segunda etapa para salvar al equipo
RAC
El Cádiz anunció la marcha de ocho futbolistas por haber acabado sus contratos o por regresar a sus clubes de origen tras sus periodos de cesión, entre los que destaca el coruñés y exdeportivista Lucas Pérez. El zurdo llevaba más de un año sin jugar tras la breve experiencia en el PSV y haber estado muchos meses en paro. Regresó al Nuevo Mirandilla para salvarlo y ahora no continuará.
El resto de despedidas
Además, dentro del proceso de reestructuración de la plantilla para la temporada 2026-27 en LaLiga Hypermotion, abandonan el equipo cadista el defensa Pelayo Fernández, el lateral ecuatoriano Alfred Caicedo, el medio Álex Fernández (ya se despidió la semana pasada en rueda de prensa), el extremo uruguayo Brian Ocampo y los delanteros Antoñito Cordero, Roger Martí y el hispanomauritano Dawda Cámara.
La mitad de estos futbolistas cumplen contrato con la entidad gaditana y no serán renovados, como son los casos de Álex Fernández, Roger, Lucas Pérez y Ocampo.
El extremo uruguayo, de 26 años, llegó al Cádiz en la temporada 2022-23 en Primera División, procedente del Nacional de Montevideo, y ha disputado en cuatro campañas 95 partidos con el equipo amarillo, en los que ha anotado ocho goles.
El defensa ecuatoriano Caicedo retornará a su club de procedencia, el Racing Genk belga, tras un año de cesión en el que ha jugado 14 partidos con la zamarra cadista.
Los otros tres futbolistas que acaban sus periodos de préstamo son Pelayo (Rayo Vallecano), Cordero (Newcastle) y Dawda Camara (Girona).
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