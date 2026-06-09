Los 13 intocables del proyecto: la base del Deportivo de Primera División

El salto a Primera División le va a exigir al Deportivo hacer una profunda remodelación, a pesar de que atesora talento joven en su plantilla, sobre todo en la retaguardia y en la segunda línea del ataque. Fiel a esa postura de club no vendedor que ya instauró en Segunda División, que le llevó a hacerse con Yeremay y que piensa mantener, el club mantiene un núcleo de trece jugadores que son intocables y que constituyen los cimientos del proyecto de regreso a la máxima categoría ocho años después. Nadie está lubre del pago de una cláusula o de que cualquiera de esos activos haga público que desea marcharse, algo que no ha ocurrido, pero de momento la postura en Abegondo es clara. Álvaro Ferllo, Germán Parreño, Adrià Altimira, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Riki, Villares, Mario Soriano, Luismi, Yeremay, Mella y Bil Nsongo conforman esa columna vertebral inamovible. Salvo el meta ilicitano, ninguno supera los 30 años. A esta selecta lista está previsto que se una Ximo Navarro, que el club pretende renovar por una temporada y con el que hay una negociación abierta.

La portería

Bajo palos, la renovación de Germán Parreño hasta 2028 reafirma los planes del Deportivo. El ilicitano y Álvaro Ferllo son intocables, con Eric Puerto sin sitio en el proyecto y a la espera de encontrar un nuevo guardameta en el mercado que entre en competencia directa con ambos. El cancerbero riojano entra en su último año de contrato y ni él ni el club desean negociar una ampliación, ya que se encuentra cómodos ante este horizonte cercano y sin ataduras.

La defensa

A la espera de cerrar la negociación con el lateral andaluz, el Deportivo considera intocables a los cuatro futbolistas titulares en el último tramo de Segunda, aunque realmente Altimira vio adelantada su posición. El 2 catalán, Lucas Noubi, Miguel Loureiro y Giacomo Quagliata, todos con contrato hasta al menos 2028, son fijos en el proyecto. La salida de Escudero ha dejado vacante un puesto en el lateral izquierdo que está sin rellenar. Llegará, al menos, un central y Arnau Comas y Dani Barcia no tiene una casilla asegurada en el vestuario de Abegondo cuando empiece el mes de septiembre. Existe opciones de que se vayan los dos. Su proyección, el hecho de haber jugado más y de que cuente en la cuota de cantera le hace tener más opciones de permanecer al zurdo de A Barcala. Si el Dépor apuesta por su salida, la figura de Noé Carrillo entre el primer y segundo equipo, como ocurrió hace un año con Rubén López, puede cerrar ese 25% de gente de la casa impuesto desde el consejo de administración. Los movimientos en el centro de zaga los irá marcando el periodo de pases en los próximos meses.

El centro del campo

En la creación Diego Villares, Mario Soriano y Riki son los tres fijos, mientras que un paso por delante los inamovibles son David Mella, Luismi Cruz y Yeremay Hernández. Además de la salida ya confirmada de Gragera, Charlie Patiño y José Ángel, con contrato hasta 2028, se han quedado sin sitio, aunque es probable que estén presentes en los entrenamientos en el inicio de la pretemporada. Llegarán refuerzos para esa zona central, sobre todo para la posición de 6. Más adelante, Stoichkov ya está de vuelta en Granada y Cristian Herrera finalizó su vinculación. Vendrá, ante todo, un extremo diestro de peso, porque Mella volverá a la izquierda y Luismi ha ocupado posiciones interiores en gran parte de la temporada.

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La delantera

Bil Nsongo fue el que empezó desde más atrás esta temporada que está a punto de terminar, pero ahora mismo se encuentra en la pole position de cara al próximo ejercicio en la máxima categoría. Acabó de titular y es el único con sitio asegurado. Verá, además, renovado su contrato hasta 2030, con condiciones de futbolista de Primera División. El Dépor, como ha ocurrido en los últimos veranos, buscará gol. Pretende, al menos, un delantero, pero pueden ser dos las piezas a incorporar. De ese segundo elemento depende el futuro de un Eddahchouri que ha pasado por altos y bajos esta temporada y que ha funcionado mejor de revulsivo que de titular, más allá de los doce goles con los que cerró la presente campaña. Una oferta interesante por el holandés y lo que ofrezca el periodo de pases harían replantear su futuro y el encaje de la vanguardia.