Mauro Valeiro, tras la estela de Noé Carrillo y Bil Nsongo

Las irrupciones de Bil Nsongo y de Noé Carrillo han puesto en primer plano el peso de Abegondo en el futuro inmediato del Deportivo. Ya no es solo Mella, Yeremay o Barcia y esa generación dorada, tampoco es simplemente una irrupción aislada e inesperada como la de Diego Villares, es que la factoría va a pleno rendimiento. Es decisiva sobre el terreno de juego y, además, es capaz de generar volumen para cumplir con esa cuota del 25% de canteranos en el primer equipo que exige, una decisión estratégica que guía al proyecto. Hay exponentes en el Fabril y en el Juvenil A que coquetean con el primer equipo, como Samu, Dani Estévez, Manu Ferreiro o Pablo García, pero si hay un futbolista que llena la vista y que tiene algo diferente, ese es Manu Valeiro (A Coruña, 2009), uno de los señalados de cara a un futuro desembarco en Riazor. Un 8 que se ha pasado parte de ese verano con España sub 17 en el Europeo de Estonia.

Con contrato en vigor, Manu Valeiro es un 8 con capacidad para mantener la pelota, superar líneas marcar el ritmo y llevar el peso del ataque. Lleva en Deportivo desde benjamines tras llegar del Victoria. Esta temporada ha jugado de manera regular y ha sido uno de los destacados en el Juvenil A, a pesar de ser de primer año y de que le queden aún dos campañas más para ser sénior. Arrancará el próximo ejercicio en ese mismo equipo, aunque con la mirada puesta en el Fabril. Eso sí, la exigencia ha subido porque ahora debe dar el salto hasta Primera RFEF.

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Su trayectoria este verano

Antes de que llegue ese momento, ha estado a las órdenes de Sergio García en la cita con la selección española. Fue titular en la victoria ante Estonia y en el duelo que cerraba la fase de grupos frente a Croacia. No tuvo minutos ante Italia en las semifinales, pero sí salió al campo en el descuento en el duelo ante Bélgica. Fútbol, bagaje internacional y mucho futuro para uno de los grandes nombres a seguir en la cantera blanquiazul.