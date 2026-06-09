Mauro Valeiro, tras la estela de Noé Carrillo y Bil Nsongo
Es uno de los nombres a seguir tras disputar este verano el Europeo con España sub 17
Las irrupciones de Bil Nsongo y de Noé Carrillo han puesto en primer plano el peso de Abegondo en el futuro inmediato del Deportivo. Ya no es solo Mella, Yeremay o Barcia y esa generación dorada, tampoco es simplemente una irrupción aislada e inesperada como la de Diego Villares, es que la factoría va a pleno rendimiento. Es decisiva sobre el terreno de juego y, además, es capaz de generar volumen para cumplir con esa cuota del 25% de canteranos en el primer equipo que exige, una decisión estratégica que guía al proyecto. Hay exponentes en el Fabril y en el Juvenil A que coquetean con el primer equipo, como Samu, Dani Estévez, Manu Ferreiro o Pablo García, pero si hay un futbolista que llena la vista y que tiene algo diferente, ese es Manu Valeiro (A Coruña, 2009), uno de los señalados de cara a un futuro desembarco en Riazor. Un 8 que se ha pasado parte de ese verano con España sub 17 en el Europeo de Estonia.
Con contrato en vigor, Manu Valeiro es un 8 con capacidad para mantener la pelota, superar líneas marcar el ritmo y llevar el peso del ataque. Lleva en Deportivo desde benjamines tras llegar del Victoria. Esta temporada ha jugado de manera regular y ha sido uno de los destacados en el Juvenil A, a pesar de ser de primer año y de que le queden aún dos campañas más para ser sénior. Arrancará el próximo ejercicio en ese mismo equipo, aunque con la mirada puesta en el Fabril. Eso sí, la exigencia ha subido porque ahora debe dar el salto hasta Primera RFEF.
Su trayectoria este verano
Antes de que llegue ese momento, ha estado a las órdenes de Sergio García en la cita con la selección española. Fue titular en la victoria ante Estonia y en el duelo que cerraba la fase de grupos frente a Croacia. No tuvo minutos ante Italia en las semifinales, pero sí salió al campo en el descuento en el duelo ante Bélgica. Fútbol, bagaje internacional y mucho futuro para uno de los grandes nombres a seguir en la cantera blanquiazul.
- El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
- Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
- El Deportivo y Ferllo se dan un año para renovar los votos
- El Deportivo, pendiente de fichajes con Teun Gijselhart a la cabeza: cuatro años de contrato
- La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado
- El Gobierno confirma a Coventina como adjudicataria definitiva del nudo de Meirama para la central reversible de As Encrobas