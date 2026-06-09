La Primera RFEF que le espera al Fabril

El Deportivo y el Fabril hicieron los deberes por la vía rápida, pero aún hay competiciones en marcha, con lo que no están del todo configuradas las divisiones donde militarán los equipos blanquiazules, en Primera y en Primera RFEF. Para la máxima categoría aún hay una plaza vacante que se juegan Almería, Castellón, Málaga y Las Palmas, pero el filial también está pendiente de quiénes serán sus contrincantes en una división en la que se estrena. Once años en Segunda B, tres en Segunda RFEF y muchos más en Tercera. El primero en una tercera categoría con solo 40 equipos y dos grupos.

La Primera RFEF sufrirá matices y deberá ajustar para elegir a los 20 integrantes de cada grupo que se eligen por criterios geográficos, algo que se aprueba en una asamblea de la RFEF cada verano. A falta de que se decidan los últimos ascensos a Segunda, en los que hay hasta tres implicados para dos plazas, el Fabril ya tiene definidos a 17 de sus 19 rivales, si se atiende a cómo se han repartido los equipos en las últimas campañas. Al igual que ocurriría en las tres campañas que estuvo el Dépor, el filial quedaría encuadrado en el Grupo I.

Doce que se mantienen

A falta de esas dos plazas que aún están vacantes, se medirá a otros tres equipos gallegos, a cuatro vascos, a tres castellanoleoneses, dos madrileños y dos extremeños y uno de Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja. Junto al Fabril, han subido de Segunda RFEF otros tres que apuntan a su grupo: Rayo Majadahonda, Real Unión y UD Logroñés. Otros dos conjuntos han caído de Segunda y pasarán por Abegondo o Riazor: Cultural Leonesa y Mirandés. Hay un contingente de 12 equipos que se mantuvieron en la categoría: Castilla, Pontevedra, Barakaldo, Unionistas, Lugo, Mérida, Arenas de Getxo, Racing de Ferrol, Athletic B, Avilés, Cacereño y Talavera.

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El décimo noveno integrante del Grupo I saldrá del perdedor de la eliminatoria Ponferradina-Celta B. La vigésima plaza podría quedar asignada al Zamora de Óscar Cano si no resultase vencedor de la otra ronda final por un puesto en Segunda ante el Sabadell. Si no fuese así, habría que reajustar con un equipo de otra comunidad autónoma.