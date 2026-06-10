Así está el mercado del Deportivo: la renovación de Diego Villares y mucho más

Han pasado 1.949 días desde que Diego Villares debutó, cuando nadie lo esperaba y con 24 años, en aquel funeral de O Vao en el que el Deportivo se echó encima una palada más al perder 2-0 ante el Coruxo. No sin algún revés por el medio, el vilalbés es hoy todavía jugador blanquiazul cinco años y 203 partidos después y el club coruñés premia su fútbol, su fidelidad y su ejemplo con una renovación por un año, hasta 2028, justo cuando el Dépor acaba de desembarcar en Primera División. Él empezó en Segunda B, se adaptó a Primera RFEF, subió a Segunda y después a la máxima categoría. Ha hecho todo el trayecto cuando, en teoría, su momento ya había pasado. Acabó la Liga como titular y ahora tendrá, al menos, dos campañas más para estrenarse en la élite del fútbol nacional. El viaje inimaginable.

"Todos sabemos lo que es en el Deportivo. Si alguien pregunta que qué queremos ser como club, que mire a Diego Villares. Es lo que el club busca generar y lo que quiere ser en el futuro". Fernando Soriano fue muy claro ante lo que supone el capitán para la entidad y para el propio deportivismo. A una semana de cumplir 30 años, ve reforzada su figura en el club coruñés por ese viaje que ha hecho, también por su rendimiento sobre el terreno de juego y por el ejemplo. Es paciencia y fidelidad en un mundo acelerado. Es rendimiento, más allá de las categorías. El pivote de Samarugo firma, de esta manera, su tercera renovación como jugador del primer equipo. La primera fue hasta 2025; la siguiente, hasta 2027; y esta última es la que le llevará a permanecer, al menos, ocho temporadas en el vestuario de los mayores.

Ha sido una continuidad en la que la negociación ha sido prácticamente un formalismo porque el capitán nunca se ha planteado un escenario que no fuese jugar en el Deportivo. Ahora le tocará estrenarse en la Liga EA Sports, pero siempre ha estado dispuesto a ponerse la camiseta blanquiazul en la división que corresponda. El acuerdo fue sencillo. Llegará a los 32 años vestido con los colores del Deportivo, ese club que le fichó para el Fabril del Racing Vilalbés y del que estuvo a punto de marcharse, porque ya había superado la edad sub 23. Pudo reescribir la historia.

Tercer movimiento y central en la planificación

Este nuevo contrato refuerza su papel central en la planificación de la temporada 2026-27. Él es uno de los fijos en el medio en el proyecto del desembarco en la máxima categoría junto a Mario Soriano y Riki Rodríguez. No cuentan José Ángel ni Charlie Patiño. La entidad, como ha ocurrido en todos los últimos veranos, buscará de nuevo un 6 para equilibrar al equipo, un futbolista de peso, que anhelaba que fuese José Gragera o incluso hace un año Omenuke Mfulu. Ninguna de las dos operaciones salió como deseaba y ahora buscan una nueva alternativa, ya con el listón de Primera delante.

Este movimiento es el tercero que emprende el Deportivo en la semana de las renovaciones que empezó el domingo. El primero fue Germán Parreño, que extendió su contrato hasta 2028, en la línea de lo que ha ocurrido con Villares. Un día después, llegó el turno de Adrià Altimira, quien está atado a A Coruña hasta 2029. La ampliación fue también de doce meses. El miércoles fue el turno del capitán, pero no será el último. Se espera que llegue el anuncio también de la renovación de Bil Nsongo hasta 2030, un acuerdo que lleva tiempo pactado y cerrado y que le convertirá, a todos los efectos, en futbolista de Primera División. Queda también por resolver el futuro de Ximo Navarro, a quien el club coruñés pretende renovar, pero con el que todavía no ha llegado a un acuerdo. Se espera que se concrete en los próximos días.

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Una vez tomadas las decisiones internas, el club coruñés se lanzará al mercado. El fichaje que tiene más cerca de concretar es el de Teun Gijselhart, holandés de 21 años del De Graafschap. El acuerdo aún no está cerrado, aunque la prensa holandesa lo da por perfilado con el pago de un traspaso de en torno a un millón de euros y un contrato para el jugador hasta 2030. Aún queda por definir el rol y en qué equipo de la estructura blanquiazul (Dépor, Fabril o Penafiel) estará enrolado el neerlandés. A partir de ahí, la entidad busca, al menos, nueve contrataciones: un portero, dos laterales, dos centrales, un pivote, un extremo diestro y dos delanteros. La cifra puede aumentar o descender, según contratiempos o estrecheces del mercado, que pueden llevarle a rebajar la cifra de adquisiciones en el centro de la zaga y en la punta de ataque.