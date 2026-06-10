David Mella, verano de puesta a punto y sin vacaciones

Uno de los valores y de la causas de ese ascenso del Deportivo es la capacidad que tuvo de preservar a sus jugadores de contratiempos físicos en el tramo final de la temporada. Así, Hidalgo se permitió el lujo de hacer algún descarte por decisión técnica en los últimos partidos, cuando otros equipos llenaban sus banquillos con dorsales por encima del 25. Solo hubo un futbolista que no pudo escapar del infortunio y ese fue un David Mella al que le esperan un verano sin vacaciones y con mucho trabajo de readaptación y de puesta a punto antes de que comience la pretemporada el próximo 6 de julio.

El zurdo de Espasande se lesionó el pasado mes de marzo en el partido ante el Granada tras un mal gesto después de una entrada rival y, aunque el primer diagnóstico empujaba a una dolencia menor, las pruebas posteriores revelaron el peor de los escenarios. Iba a estar unos cuatro meses de baja, lo que iba a hacerle perderse el final de un campeonato que acabó con final feliz y con él como uno de los protagonistas de la celebración. Acabados los fastos, es ahora uno más en el día a día de un Abegondo que empieza a ralentizar su actividad. Aún debe dar algunos pasos el canterano para volver a verlo en el terreno de juego.

Un poco después del inicio de la pretemporada

El equipo regresará al trabajo el próximo 6 de julio, pero entonces el zurdo aún no estará para saltar al terreno de juego, mucho menos para entrenar con sus compañeros. Deberá esperar aún unas pocas semanas, pero las previsiones es que llegue al ecuador de la preparación ya integrado en el resto. De momento, toca fortalecer la articulación, ganar movilidad e ir avanzando para regresar al césped.

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Es, por suerte para el Deportivo, el único futbolista del primer equipo que se encuentra en esta tesitura, pero el final de temporada en el Fabril fue diferente. A Hugo Ríos se le pudo ver con muletas en la celebración del ascenso del filial y en las últimas semanas ha sido operado Dipanda. La previsión con el guardameta, que tiene un año más de contrato y seguirá en la entidad, es que esté listo para el inicio del trabajo veraniego. La recuperación del delantero será a más largo plazo y, además del peaje personal, su baja supone un golpe en la planificación del segundo equipo blanquiazul.