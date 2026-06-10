Espe Pizarro e Inês Pereira, las últimas deportivistas con partidos internacionales

Poco a pocos todos los deportivistas han cesado en su actividad esta temporada, pero aún quedaban dos jugadoras con compromisos internacionales que han afrontado esta semana. Se trata de Inês Pereira y Espe Pizarro, internacionales portuguesas y uruguayas. La lusa jugó en esta ventana FIFA dos encuentros ante Letonia y Finlandia. El último fue este martes y el combinado de la guardameta cayó 3-1 con la deportivista, cedida por el Everton, en el once inicial. A pesar del resultado, Portugal llegó a los 15 puntos, que le valieron para ser primera de grupo y ascender a la Serie A da Liga de las Naciones. Ante Estonia jugó, en cambio, en Estoril y el equipo de Pereira se impuso ahí con claridad por 5-0.

La charrúa, recién renovada por el Deportivo hasta 2028, jugó dos encuentros en los últimos días ante Colombia y Venezuela. Derrota frente a las cafeteras (1-0) y empate ante la vinotinto (1-1). La goleadora blanquiazul disputó los dos encuentros enteros. Ambas se marchan ya de vacaciones.