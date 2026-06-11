¿Hasta dónde puede escalar Diego Villares en la historia del Deportivo?

El Deportivo hizo pública la renovación de un Diego Villares al que quiere convertir en central en el proyecto por un ascendencia y por los valores que desprende, también por su fútbol. El vilalbés seguirá en A Coruña, al menos, hasta 2028. Será algo más de una década en la entidad tras llegar del Racing Vilalbés y ocho campañas en el primer equipo. Llegó tarde, fuera de edad sub 23 y cuando nadie le esperaba al vestuario de Riazor, pero ya se ha ido por encima de los 200 partidos con la camiseta del Deportivo. Contabiliza 203 y ya recibió una elástica enmarcada para celebrar el momento. Ese hito le ha hecho colarse en el top 50 al ocupar ya 44ª posición. Con la continuidad ya atada, se abre un camino para él en el que puede seguir haciendo historia.

Este nuevo documento hasta 2028 le permitirá, de momento, jugar dos campañas más en las que se puede ir, si fuese indiscutible, por encima de los 280 encuentros, algo que le haría rozar el top 20 que ahora mismo ocupa Víctor Sánchez del Amo, con 288 encuentros, disputados en Liga, Copa y Champions League. Ahora mismo tiene a tiro a futbolistas más recientes en la trayectoria blanquiazul como Laure (213) o Riki (226) y también puede rebasar a futbolistas de los años 60 o 70 como Veloso (211), Pedrito (242), Manolete (250) o Bellod (243).

Un listado de ilustres

Fuera de su alcance esta el top 10 en el que se encuentran históricos como Pancho García (331), Álex Bergantiños (336), Ramón Piña (340), Juan Acuña (363), Sergio González (383), Donato (393), Valerón (422), Mauro Silva (459), Manuel Pablo (482) y Fran (700). Los que encabezan el cuadro de honor forman parte del equipo de la era dorada en la que las competiciones europeas aumentaban las exigencias y el número de encuentros a disputar cada temporada.

Un futbolista con el que llegó a compartir pivote en el Deportivo como es Álex Bergantiños aparece ahora muy lejos, pero el coruñés debutó en el primer equipo con 26 años, con más edad que Villares. El rendimiento del vilalbés y la exigencia de un club coruñés que pretende asentarse en la élite son las que calibrarán la posibilidad de que siga progresando y la huella que acabará dejando en la historia del Dépor.

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De entrada ya ha superado a futbolistas como Nando (202), Beci (197), Manjarín y Agulló (196), Aranzubia, Djalminha (188), Liaño (183) o Makaay (181). En la plantilla coruñesa actual le siguen a distancia Mario Soriano (159), Yeremay Hernández (138) y David Mella (99), ya por debajo de los 100.