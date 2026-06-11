Gijselhart, el primer fichaje del Deportivo: "Decidí ir a España a escuchar, se respiraba fútbol y me enamoré enseguida del proyecto"

Cuando los dos clubes terminen de limar las pequeñas diferencias que aún le separan, Teun Gijselhart se convertirá en el primer fichaje del Deportivo en el regreso a Primera tras el pago de en torno a un millón de euros y después de firmar un contrato hasta 2030. El futbolista, que milita en un equipo de la segunda división holandesa, reconoce en un podcast de su país que le atraía dar el salto al Twente, pero que le dio una oportunidad al Deportivo y cayó rendido. "Decidí ir a España para escuchar lo que tenían que decirme allí. Me recibieron de maravilla, se respiraba fútbol y enseguida me enamoré de ese proyecto", razona un futbolista que reconoce que se hubiera mudado para A Coruña, "incluso si se hubiera quedado en Segunda". Las imágenes de los festejos siguen en su retina: "Cada vez me doy más cuenta (de lo que significa el club). He visto videos de la fiesta del ascenso. Se ven 100.000 personas, o quién sabe cuántas, en la playa. El Dépor significa muchísimo para la ciudad, despierta muchas emociones".

Gijselhart sabe lo que esperan de él en Riazor: "Me ven como un jugador para la posición de 6, alguien que tenga mucho contacto con el balón. Les hace falta un jugador así ahora mismo. Lo que les gusta de mí es que puedo jugar bajo presión, les gustaría incorporar ese estilo de juego. Han demostrado mucha confianza. Creo que van a fichar a más jugadores también en mi posición. No me parece extraño".

La primera contratación

El primer movimiento externo tiene nombre y apellido: Teun Gijselhart, un pivote de 21 años que juega en el De Graafschap, de la segunda holandesa tras haberse formado en las canteras de Ajax y Az Alkmaar. El Deportivo, en palabras de Fernando Soriano, ha reconocido el interés e incluso que era un fichaje avanzado. La prensa holandesa lo da por hecho y apunta que el club coruñés tendrá que abonar en torno a un millón de euros y que el mediocentro firmará por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Eso sí, tampoco va a acelerar el club coruñés en los fichajes, quiere apuntalar primero el armazón de lo que ya tiene en casa y por eso está haciendo públicas esta semana varias renovaciones (Germán Parreño, Altimira y Diego Villares), además de negociar la continuidad de Ximo Navarro.

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Aún queda por definir el rol y en qué equipo de la estructura blanquiazul (Dépor, Fabril o Penafiel) estará jugando el neerlandés. A partir de ahí, la entidad busca, al menos, nueve contrataciones: un portero, dos laterales, dos centrales, un pivote, un extremo diestro y dos delanteros. La cifra puede aumentar o descender, según contratiempos o estrecheces del mercado, que pueden llevarle a rebajar la cifra de adquisiciones en el centro de la zaga y en la punta de ataque.