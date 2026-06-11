¿Cuántos himnos se han compuesto entre los equipos históricos del fútbol español en los últimos años antes de la pieza de Xoel López para el Deportivo?

El Deportivo le ha encargado un himno al músico coruñés Xoel López cumpliendo una deuda histórica y una demanda popular. Desde que en 2005 el grupo El Arrebato compusiese la canción del centenario del Sevilla que se canta a pleno pulmón en el Sánchez Pizjuán, han proliferado este tipo de piezas que sirven como elemento de identificación y para crear atmosferas en los estadios a la salida de los equipos al terreno de juego. Aunque han brotado las canciones no oficiales, entre el deportivismo era un viejo deseo que ya había sido transmitido en más de una ocasión al club coruñés, la última vez en I Foro Social que tuvo lugar en Riazor hace un mes. El Deportivo tendrá ahora su himno, pero no es ni mucho menos la primera tras el cambio de milenio. En muchas han participado, además, artistas famosos o con una amplia trayectoria.

Justo hace 20 años, cuando salió a la luz la composición hispalense, Víctor Manuel compuso Puxa, Sporting en honor al conjunto asturiano, del que es seguidor. También fue en honor a su centenario, como muchos de los que han surgido en los últimos tiempos, no así el del Deportivo. En 2009 llegó el turno de la Real Sociedad con una pieza en la que participaron Mikel Erentxum y otros artistas vascos, entre ellos Leire, excantante de La Oreja de Van Gogh. En 2011 fueron Andy & Lucas los que quisieron honrar al Cádiz con otra canción que calase entre la afición. En 2013 le tomó el relevo, pero con el Racing de Santander, Rulo y la Contrabanda, con Tus 100 primaveras. Hay que mirar más adelante para encontrar las aportaciones de Serafín Zubiri a las festividades de Osasuna y de Nacho Cano a las del Villarreal. Pocos después llegaron a Oliveira dos cen anos de C. Tangana para el Celta y el Hala, Real Oviedo de Melendi para el club de su tierra.

La apuesta del Deportivo

El Deportivo preparaba muchas sorpresas y decisiones estratégicas a tomar en el año de su 120 aniversario y, tras la adaptación del nombre del Deportivo al topónimo de la ciudad, llega la composición de un nuevo himno que sirva de elemento de identidad y unión. Tras meses de secretismo, más allá de que había convencimiento en dar el paso, la entidad ha revelado que el encargado de su composición será el músico coruñés Xoel López, "una de las voces más respetadas de la música española contemporánea y reconocido deportivista", como apunta la entidad.

En un vídeo colgado por el propio Deportivo, el compositor confiesa que "hacer el himno del Dépor es una de las ilusiones más grandes que yo tenía ahí guardadas. Ahora que es una realidad es un sueño cumplido", remarca emocionado. Para él "tiene que tener todo: fuerza, poesía, sutileza... Es una mezcla de muchas cosas y todas igual de importantes", concluye antes de añadir que "tamén era importante que fuese coral": "Somos mucha gente , non solo en A Coruña, sino en el mundo". "Habrá mucha colaboración, ya se verá quién", avanza.

Xoel López admite que "lleva muchas semanas, muchos meses trabajando cada verso, cada ritmo, cada colaboración, cada acorde...": "Es la vez que más tiempo he estado trabajando en un solo tema". Es una responsabilidad, también una forma de conectar con sus raíces: "Me hace mucha ilusión por mí, pero también por la ciudad, por mi gente, por compartir mi musicalidad, mis versos a un equipo que adoro y que sigo cada semana. La importancia de mi familia, mi hijo...".