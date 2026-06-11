Ximo Navarro, a un paso de renovar con el Deportivo

Ximo Navarro cuenta las horas para ser jugador del Deportivo en la temporada 2026-27. Hace una semana Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, expresó en LA OPINIÓN que el deseo del club era que continuase defendiendo los colores blanquiazules en el siguiente ejercicio y que echase aún más raíces en A Coruña y Riazor, y le negociación ha ido avanzando hasta estar a punto de cristalizar. La idea de todas las partes es que alcanzar un acuerdo total antes de que llegue el fin de semana y que el lateral andaluz se convierta en el décimo cuarto fijo del proyecto de cara al próximo ejercicio, junto a Álvaro Ferllo, Parreño, Altimira, Loureiro, Quagliata, Riki, Diego Villares, Mario Soriano, Luismi, Mella, Yeremay y Bil Nsongo.

Uno de los escollos que deben salvar las partes, aunque no impedirá el acuerdo, es si al final el contrato será por una única temporada o será por un año con otro más condicionado, una fórmula que ha sido la elegida en los dos últimos tratos. En el año del ascenso a Segunda, cumplió con los objetivos de partidos jugados y siguió en la 2024-25. Por culpa de las lesiones, no pasó así en las dos últimas ocasiones y tuvo que acabar tratando un acuerdo de manera paralela. El pasado verano y en las últimas semanas ambas partes se han sentado para encontrar un nuevo camino juntos. Si Ximo Navarro acaba firmando la renovación (el escenario que vislumbran todas las partes), terminará por jugar su cuarta temporada en Riazor después de llegar en Primera RFEF y llevar al equipo a Primera División. Regresará así a la máxima categoría con 36 años y se verá colmado uno de los grandes deseos de la afición, quien cantó con fuerza en las últimas semanas el "Ximo, quédate".

Las razones de que continúe están claras y el propio Fernando Soriano las verbalizó hace unos días: "Ximo Navarro tiene muchas partes positivas para que continúe. ¿Las razones para que siga? Primero lo que hablamos con él, es su rendimiento, el de cada domingo. Y en eso ha sido un jugador destacado en los tres años que lleva. Luego, todo lo demás que pueda aportar y mejorar son conversaciones que tenemos entre nosotros. El domingo es el que más nos hace poder tomar esa decisión".

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Otro refuerzo en el costado diestro

La renovación de Ximo Navarro no impedirá que el club coruñés salga al mercado para buscar otro lateral derecho. Ya cuenta con el veterano capitán y también con Adrià Altimira, pero no le llega porque quiere estar resguardado en la zona y porque a Ximo lo ven también como tercer central para hacer esa labor de bisagra en defensa y ataque que tan bien le sentó al equipo en la fase final de la temporada. Con esta continuidad y algunas renovaciones que quedan por anunciar, como la de Bil Nsongo hasta 2030, el Dépor da por cerrada la primera fase de la planificación, en la que perfiló el cuerpo técnico y le comentó a los jugadores de la temporada 2025-26 cuál iba a ser su futuro. De unos se despidió, a otros renovó y a unos pocos les ha dejado la puerta abierta de par en par para que se marchen. En nada llegarán los fichajes, el primero Gijselhart, pero antes estará atado Ximo Navarro.