Xoel compondrá el himno del Deportivo: "Tiene que tener todo: fuerza, poesía, sutileza... "

El Deportivo preparaba muchas sorpresas y decisiones estratégicas a tomar en el año de su 120 aniversario y, tras la adaptación del nombre del Deportivo al topónimo de la ciudad, llega la composición de un nuevo himno que sirva de elemento de identidad y unión. Tras meses de secretismo, más allá de que había convencimiento en dar el paso, la entidad ha revelado que el encargado de su composición será el músico coruñés Xoel López, "una de las voces más respetadas de la música española contemporánea y reconocido deportivista", como apunta la entidad.

En un vídeo colgada por el propio Deportivo, el compositor confiesa que "hacer el himno del Dépor es una de las ilusiones más grandes que yo tenía ahí guardadas. Ahora que es una realidad es un sueño cumplido", remarca emocionado. Para él "tiene que tener todo: fuerza, poesía, sutileza... Es una mezcla de muchas cosas y todas igual de importantes", concluye antes de añadir que "tamén era importante que fuese coral": "Somos mucha gente , non solo en A Coruña, sino en el mundo". "Habrá mucha colaboración, ya se verá quién", avanza.

Xoel López admite que "lleva muchas semanas, muchos meses trabajando cada verso, cada ritmo, cada colaboración, cada acorde...": "Es la vez que más tiempo he estado trabajando en un solo tema". Es una responsabilidad, también una forma de conectar con sus raíces: "Me hace mucha ilusión por mí, pero también por la ciudad, por mi gente, por compartir mi musicalidad, mis versos a un equipo que adoro y que sigo cada semana. La importancia de mi familia, mi hijo...".

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La intención del Deportivo

El Deportivo, en el comunicado en el que anuncia la decisión en su web, apunta que es "una iniciativa que responde a una demanda histórica de la afición y que supone hito dentro de la identidad sonora de la entidad". Para ellos, Xoel "será el encargado de escribir y componer una obra concebida para representar la identidad del Deportivo desde una mirada contemporánea, respetando profundamente la historia, los símbolos y los valores que han acompañado al club y a su afición a lo largo de generaciones". Su vocación es la de "convertirse en un elemento de unión para todo el deportivismo, conectando pasado, presente y futuro a través de una creación que pondrá en valor el sentimiento de pertenencia, el orgullo de ciudad, la resiliencia y el vínculo emocional que existe entre el RC Deportivo y A Coruña".