Bil Nsongo renueva con el Deportivo hasta 2030 y da el salto a Primera División

Bil Nsongo aterrizó en A Coruña y en el Deportivo hace menos de dos años. Comenzó a despuntar al inicio de esta campaña, cuando firmó en el Fabril cifras goleadoras a la altura de Kylian Mbappé. No dejó de marcar goles en Segunda RFEF hasta derribar la puerta del primer equipo y convencer, a base de más dianas, a un Antonio Hidalgo que le dio las llaves de la delantera en el último tercio de la temporada. El delantero camerunés, un ídolo en el barrio de Ekounou, seguirá ligado al Deportivo las próximas cuatro temporadas, hasta 2030. El club confirmó la renovación de su contrato, que ya adelantó LA OPINIÓN, para que el futbolista de Yaundé pase a formar parte a todos los efectos de la primera plantilla. Tendrá, también, una mejora de salario y una cláusula de rescisión más elevada, acorde con la proyección que muestra.

Seis goles en poco menos de mil minutos hacen de Bil Nsongouno de los delanteros que más furor han causado al subir desde el Fabril al primer equipo en la etapa moderna del Deportivo. El camerunés ya debutó en Copa del Rey contra el Sabadell, pero fue en febrero, tras sumar doce goles y una asistencia con el filial, cuando se ganó sus primeros minutos en Segunda División.

Bil Nsongo, con Juan Carlos Escotet al término del partido del ascenso en Pucela. / Carlos Pardellas

Sentó sin vacilaciones a Zakaria Eddahchouri, el segundo máximo artillero de la temporada (empatado a 11 dianas con Yeremay) y a Samuele Mulattieri, que llegó con el cartel de haber jugado ya en la Serie A italiana. Compartió el césped con Stoichkov, pero a la hora de la verdad, se quedó con el rol de nueve titular a base de goles tan importantes como el doblete en Valladolid que selló el regreso a Primera División y cuyas botas y camiseta ya reposan en el museo del club.

El nuevo contrato de Bil Nsongo

El ariete camerunés llegó al Deportivo en 2024 a modo de cesión por parte del Canon de Yaundé. El conjunto blanquiazul pagó para hacerse con un porcentaje de sus derechos, que luego incrementó, viendo el potencial que atesoraba desde su incorporación al filial que dirige Manuel Pablo. Ahora, el ariete será a todos los efectos jugador de la primera plantilla. Ya era un habitual en las sesiones de entrenamiento de Antonio Hidalgo antes, incluso, de debutar. Cuando le llegó la oportunidad, ya no volvió a bajar con el Fabril.

Pasará a formar tener dorsal del primer equipo y será parte de la planificación de la delantera en Primera División. La renovación, que atará el futuro de Bil al del Deportivo las próximas cuatro temporadas, viene acompañada por una mejora salarial, acorde con su proyección, y una cláusula de rescisión elevada. Esta última va en consonancia con la política del club, que busca retener el talento joven con contratos largos y cantidades elevadas para ahuyentar a clubes interesados en ficharlos sin negociar con la entidad herculina.

El club ve en Bil a una de las joyas formadas, a una edad tardía, en Abegondo. Con 21 años, el camerunés da el salto a Primera División de la mano de un Dépor que quiere seguir viendo sus saltos mortales con cada gol que sume a su cuenta particular.