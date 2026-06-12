Scaloni y Djalminha, leyendas del Deportivo, protagonizan un emotivo reencuentro en el Mundial

El Mundial arrancó este jueves con todos los focos del planeta puestos en el duelo inaugural entre México y Sudáfrica y el partido de madrugada entre Corea del Sur y Chequia. Por delante un centenar de partidos en la Copa del Mundo con más participantes de la historia. Infinidad de historias, jugadores y entrenadores que cruzan sus caminos en México, Estados Unidos y Canadá. Y el Deportivo, el deportivismo y sus leyendas no iban a ser menos.

Lionel Scaloni nunca pierde la ocasión de demostrar su amor por A Coruña y por el club en el que vivió los mejores momentos de su carrera. El seleccionador argentino, que dirigió a la albiceleste a alzar en 2022 su tercer Mundial, ya visitó el balcón de María Pita tras consagrarse en la cima del fútbol. Pero pocas expresiones como la de volver a cruzar caminos con otro hermano blanquiazul con el que tantos éxitos y momentos icónicos compartió: Djalminha.

El reencuentro entre Scaloni y Djalminha

La selección de Argentina prepara en Kansas City su estreno en el Mundial, el próximo miércoles (3.00 horas de la madrugada) contra Argelia. En una de esas sesiones de entrenamiento se cruzó con Djalminha, que participa como comentarista de la Copa del Mundo para la televisión brasileña. Las cámaras de SportCenter Brasil captaron el momento: un abrazo sentido y una charla amena en el césped. Con los sueños de ambas selecciones, Argentina y Brasil, en frente y los recuerdos de los años gloriosos del Deportivo en la memoria. Scaloni, con la ambición de sumar la cuarta estrella para su país. Djalminha, con el anhelo de contar el sexto Mundial de la verdeamarela, ahora bajo el mando de Carlo Ancelotti.

Ambos llegaron a A Coruña en 1997 y vivieron juntos la consecución de la Liga de 2000, la Supercopa de 2001 y la Copa del Rey de 2002, el Centenariazo. Mientras el brasileño se marchó un año cedido al Austria Viena antes de abandonar definitivamente el Dépor en 2004, el argentino continuó en la disciplina herculina hasta 2006, cuando fichó por el West Ham.

Aunque sus caminos se separaron del Dépor hace ya más de 20 años, ninguno ocultó su amor por el club y la ciudad. El argentino recibió su merecido homenaje en María Pita y en Riazor, mientras que el brasileño también vivió, hace dos años, su particular reencuentro con la afición a la que volvió loca con sus regates y filigranas.

Segundo cruce de exjugadores del Deportivo

No es el primer encuentro entre exdeportivistas que vive Lionel Scaloni en su preparación para el Mundial. La semana pasada, en un amistoso entre Argentina y Honduras, se midió banquillo con banquillo a José Francisco Molina. El exportero del Deportivo es ahora el seleccionador nacional del combinado centroamericano y tuvo la oportunidad de saludar y abrazar al argentino antes de iniciar la Copa del Mundo.

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