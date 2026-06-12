Deportivo
Xoel López, del gol de Vicente a las gradas del lodo
Una vida ensartada de recuerdos blanquiazules para el creador del himno del Deportivo
Para Xoel López, el Dépor es casa y ahora le va a poner música a ese hogar, a esa toma de tierra que siempre le ha mantenido en A Coruña, aunque resida en Madrid o esté subido a una caravana americana. Ese niño que vivió en Especial Niños el gol de Vicente o al que se le pudo ver en gradas visitantes en los años del barro será quien alumbre el esperado himno del Dépor.
"Estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores. Más altas, más altas". Muchos han considerado su canción Lodo con potencial para ser ese himno que ni siquiera tenía que ser escrito, porque ya estaba ahí, delante de los ojos de todos. Más en esos tiempos zozobra y desesperanza que en los últimos años ha sentido también como padre de deportivista y que en los 80 vivió como joven en una grada que fue escuela de sufrimiento y sentimiento. Ahora ha tenido una hoja en blanco y pistas vacías para conectar entre deportivistas, entre generaciones y entre sentimientos. Unir los puntos de un mapa emocional.
Pero entre ese 1988 y este 2026 ha habido también un Xoel López que no abandonaba su camiseta blanquiazul en cada pachanga que se permitía jugar, que ha ido a ver incluso al Fabril o que trasnochaba en sus años en Buenos Aires para seguir los partidos del Dépor con métodos inimaginables. Ahora tampoco se pierde ninguno, salvo que tenga un concierto a esa hora. Es su día a día. Todos esos recuerdos y ese sentimiento, los de todos, son los que trasladará a esa pieza musical que pronto verá la luz. Uno de los referentes de la música española de las últimas décadas, un coruñés que ha latido siempre en blanquiazul.
"Tiene que tener todo: fuerza, poesía, sutileza... Es una mezcla de muchas cosas y todas igual de importantes". Xoel hablaba del himno y también del Dépor porque, en realidad, el Dépor es tanto para tantos, y tan cercanos: "Por la ciudad, por mi gente, por compartir mi musicalidad, mis versos a un equipo que adoro... La importancia de mi familia, mi hijo..". El sentir deportivista en su garganta.
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