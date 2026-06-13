Ainhoa Marín tampoco seguirá en el Dépor Abanca: "Ha sido muy difícil tomar esta decisión"

El Dépor Abanca vive este sábado una intensa jornada de despedidas de las jugadoras que han formado el proyecto de los últimos años. Tras confirmar el adiós de siete de las integrantes de la plantilla, de la capitana Cris Martínez y del técnico, Fran Alonso, se añade otra baja sensible a la lista: Ainhoa Marín. La atacante catalana pone fin a su etapa en A Coruña para buscar nuevas metas tras cinco años en los que ha crecido como futbolista hasta convertirse en una referente en el conjunto blanquiazul. Su futuro pasa por la Real Sociedad, equipo con el que disputará la próxima edición de la Champions League.

"La próxima temporada no seguiré. Ha sido muy difícil tomar esta decisión", reconoce Ainhoa Marín en el vídeo de despedida que difundió el club en sus redes sociales. "Han sido cinco temporadas de las que he disfrutado muchísimo. He mejorado como futbolista, pero creo que uno de mis grandes éxitos aquí ha sido crecer como persona", se sincera, agradecida al club, al cuerpo técnico y a todo el personal de la entidad.

Ainhoa no se olvida de Abegondo ni, por supuesto, del vestuario. "He aprendido de cómo han afrontado mis compañeras los momentos difíciles", señaló. Tampoco olvidará al deportivismo. "Si no me hubieseis mirado, yo no sería capaz de mirarme en los escenarios en los que me pongo". Cree que el apoyo de la afición le permite soñar y medrar en su carrera sin olvidar lo feliz que ha sido en A Coruña.

La evolución de Ainhoa Marín

El Dépor Abanca pierde con la baja de Ainhoa Marín a la jugadora más importante de su frente de ataque en los últimos cursos. La jugadora de Badalona llegó al Dépor en 2021, tras pasar por la cantera del Barcelona, el Espanyol y el Seagull. Habitual en las categorías inferiores de la selección española, fue una de las estrellas que reforzó al equipo blanquiazul tras su descenso a Primera RFEF.

Ainhoa Marín conduce el balón en el partido contra el Sevilla en Riazor. / Casteleiro

Pronto se ganó un papel protagonista con su velocidad, su regate y su electricidad en ataque. Sus cifras elevaron el techo competitivo del equipo hasta liderar el regreso a la Liga F en 2024. En la máxima categoría, tampoco desentonó. Fue el pilar sobre el que se cimentó la permanencia de la temporada pasada. En el curso que acaba de terminar ejerció, también, un papel fundamental. Sumó seis goles y cinco asistencias como una de las titulares indiscutibles en los esquemas de Fran Alonso.

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Ahora, con 25 años, busca un nuevo destino en el que dar otro paso en su carrera. Lo hace, con la referencia de haber sido una estrella en un Dépor Abanca que, por su parte, mira hacia el futuro en busca de un nuevo y renovado proyecto.