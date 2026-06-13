Carrusel de despedidas en el Dépor Abanca

El Dépor Abanca afronta este verano un proceso de renovación profundo tras lograr su segunda permanencia consecutiva en Liga F. El club ya había confirmado la marcha del técnico, Fran Alonso, y de la capitana, Cris Martínez, que cuelga las botas tras regresar al césped después de su maternidad. Ahora, la entidad blanquiazul confirmó un carrusel de salidas que confirma el cambio de rumbo del proyecto, en el que quedan pocas de las piezas de la etapa reciente. No seguirá la estrella, Ainhoa Marín, que apunta a la Real Sociedad, con la que disputará la Champions League. Tampoco lo harán el resto de capitanas: Paula Gutiérrez, Raquel GarcíaHenar Muiña y Vera Martínez. Ni otras jugadoras importantes del proyecto, como Samara, Yohana, Bárbara, Lucía Martínez, Marina Artero o Hildah Magaia.

El club anunció el adiós de siete integrantes del proyecto a través de un vídeo de despedida difundido a través de sus redes sociales. Algunas de ellas vivieron el ascenso a Liga F de 2024. Es el caso de Samara, Yohana y Lucía Martínez, tres de las jugadoras que participaron en el regreso del Dépor Abanca a la máxima categoría. Lía, entre varias etapas en el fútbol universitario de Estados Unidos y una cesión al Atlético Villalonga, vivió tanto el primer ascenso, de 2019, y el segundo, el de hace dos campañas.

Otras llegaron, ya, con el equipo en la máxima categoría. Es el caso de Bárbara Latorre y Marina Artero. Esta última lo hizo como una de las promesas habituales en las convocatorias de las selecciones inferiores de España. Hildah Magaia pone fin a su etapa en A Coruña tras apenas unos meses. Llegó en el mercado invernal y una escasa participación en la segunda vuelta con el equipo herculino.

Mensajes de despedida

"Lo mejor de jugar en el Dépor Abanca es sentir cómo se vive el fútbol en A Coruña. En ningún otro club lo he vivido igual", se sincera Samara Ortiz en el vídeo de despedida que publicó el club. La lateral pone fin a su etapa como una de las heroínas del ascenso y de las últimas dos permanencias en la élite. Suma a sus espaldas más de 100 partidos con la elástica blanquiazul. Marina Artero se queda con el "sueño cumplido" de jugar en el equipo blanquiazul que formó durante su etapa como rival en Primera RFEF. Lucía Martínez no desprecia "la oportunidad de jugar cada fin de semana en Riazor", una experiencia que considera "espectacular".

Lucía Martínez, en un duelo esta temporada ante el Sevilla. / Casteleiro

Lía Muiño pone fin a una trayectoria larguísima con el corazón blanquiazul. "Llevo desde los 16 años aquí y ha sido un sueño poder vivir todo esto aquí. Mucho orgullo y mucha alegría", señala la futbolista coruñesa. Reafirma su gratitud eterna por todo el apoyo recibido en momentos "que no han sido fáciles" en favor del fútbol femenino y del futuro del Dépor Abanca.

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Para Bárbara Latorre, lo mejor de estas dos temporadas ha sido la familia formada en el vestuario herculino. "Ha sido un placer y deseo que os vaya muy bien en el futuro", transmitió la aragonesa. "El amor que me han transmitido desde que llegué ha sido increíble", resalta con emoción Yohana. "Estoy feliz de haber conocido a tanta gente increíble. Aficionados, compañeras y cuerpo técnico han sido increíbles conmigo desde mi primer día", reconoció Magaia en su mensaje de despedida.